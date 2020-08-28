獨／曾跨海約戰館長！格鬥狂人徐曉冬呼籲查黑幕　嘆：我們是隔空好友

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

「館長」陳之漢槍擊案震驚各界！2017年曾與他網路約戰的北京「格鬥狂人」徐曉冬，28日中午接受《ETtoday新聞雲》越洋專訪，他表示，自己是接近中午才得知這項消息，感到相當震驚，呼籲相關單位查清背後是否有黑幕，「我們是網路上，隔空的好朋友，我預感，陳館長肯定會痊癒，而且繼續能回到運動當中。」

「格鬥狂人」徐曉冬因為堅稱傳統武術都是假的，近年來不斷向各門派的「武功大師」下戰帖，2017年，他還跨海約戰「館長」陳之漢，一度成為兩岸話題。

▲徐曉冬回應館長槍擊案。（圖／翻攝自FB：徐晓冬 北京格斗狂人）

針對槍擊案，徐曉冬向《ETtoday新聞雲》表示，自己都在幫學生上課，一直到上午11時左右才得知這項消息，「我下了課才看見，我的天啊，確實很大的事，我覺得非常震驚。」

記者接著詢問，是否有聯繫館長身邊的親友，徐曉冬回應，「2017年從網路認識館長後，到現在我跟館長還有館長身邊的人就沒有任何聯繫，因為我沒有通訊的設備，通訊的設施，我只有隔空喊話，還有台灣朋友幫我帶話而已，我們沒有任何近距離的接觸。」

儘管如此，徐曉冬還是表示，他跟館長是朋友，「我們是網路上，隔空的好朋友，不用見面，不用擁抱的朋友，因為確實見不著面。」

▲館長陳之漢遭槍擊。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

至於是否有話想對館長說，徐曉冬回應，希望相關部門查出這是獨立的個人事件，或是有組織有預謀的黑幕，有必要查清楚。「我知道這個人已經自首，這個人曾經騷擾陳館長，但是我還是希望要深查一下。這種事一定要深查，有很多複雜的原因在裡面。」

他提到，自己有預感館長會痊癒，而且能夠繼續回到運動當中，「這是我的預感，我也祈禱，雖然我不信任何信仰，但是我祈禱，我祝福陳館長早日康復。」

事實上，儘管「格鬥狂人」與「館長」的兩岸大亂鬥並未真的發生，但兩人似乎真的成為神交已久的好友。像是近日徐曉冬約戰台灣「八卦拳及楊氏太極拳傳人」李明下戰書，連館長都跳出來力挺，要李明若是不敢打，就不要挑釁徐曉冬。

▲館長也開價10萬出場費，約戰「楊氏太極拳傳人」李明。（圖／翻翻攝自李明臉書／ 館長成吉思汗YouTube）