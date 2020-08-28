館長中3槍躺加護病房！桃園水電工哭了…請假奔林口送雞精：希望早日康復

▲桃園水電工館粉請假前往林口探視館長。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

網紅「館長」陳之漢因性騷擾案而遭到劉姓男狂粉連開3槍，目前仍在林口長庚治療中。一名來自桃園的游姓水電工輾轉從新聞得知消息後，忍不住在電視機前落淚，今（28日）還特地向老闆請假，帶了一盒人蔘雞精給館長補身體，希望他能夠早日康復。

館長日前遭到劉姓狂粉狂摸身體、性騷長達5分鐘，為此開直播要求劉男道歉，否則將提告求償；事後劉男不甘遭到館長直播羞辱，且又頻頻被館粉肉搜、騷擾，憤而策劃整起攻擊事件洩憤。27日晚間11時許，劉男自內湖搭上計程車前往林口，在埋伏了177分鐘後，走下車朝著館長連開3槍，隨後再搭上計程車前往林口分局投案。

劉嫌擊發的3槍皆打在館長身上，一槍自右手臂穿透再集中右大腿，導致粉碎性骨折；一槍擊中右腿，子彈卡在腿內；最後一槍則射中右腳踝，子彈同樣卡在其中。事後館長被送往林口長庚急救，所幸生命跡象穩定，經6、7小時手術後已無生命危險，目前仍在加護病房觀察靜養，如若未來傷口沒有感染，樂觀預計1個多禮拜後即可出院。

▲館長身中3槍倒臥在地。（圖／記者郭世賢翻攝）

稍早一名游姓館粉透過電視新聞得知館長中槍後，特地從桃園北上前往林口長庚，還帶了一盒人蔘雞精要給館長補身體。游男表示，自己透過直播、電視被館長圈粉，深覺館長是個搞笑、善良的人，同時館長樂於幫助弱勢的義舉也讓他相當感動，「他人真的很好、很善良！」受到館長影響，游男也時常在家中健身，「我也想要像館長一樣那麼壯！」

游男說，在看到館長中槍的新聞後，忍不住在電視機前落淚，今還特地向老闆請假，北上到醫院看館長，「大家都是人，自己過好自己的生活就好，不要去害到人家、不要碰觸他的身體、不要去騷擾；館長看得出來很會照顧人家，希望他早日康復！」

▼游男自掏腰包買了人蔘雞精，希望館長能夠早日康復。（圖／記者陳雕文攝）

