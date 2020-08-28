雙手持槍弓箭步後退！23歲嫌「開槍動作太熟練」越看越毛　網：這絕對老手

記者黃可昀／綜合報導

23歲劉姓兇嫌行兇畫面曝光後，網友一改先前風向，認為他根本打算「致人於死地」，絕非警告而已。網友指出，從曝光的監視器畫面來看，劉男開槍時並沒有特意瞄準手、腳部位，槍抽出來的時候就已經拉了保險，且開槍姿勢看起來有練過，不像是第一次使用槍枝，「這個沒大量練習我不信」。

▲開槍姿勢太熟練。（圖／記者郭世賢翻攝）



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原PO在PTT指出，監視器畫面顯示，劉男行兇時雙手持槍，腿部擺出弓箭步，「每次後退是往後跳」，開槍時雙臂微微彎曲沒完全打直，留一點靈活空間吸收子彈發射的後座力，「持槍平舉與肩同寬瞄準」，動作看上去很熟練，似乎作案前就經過多次練習，才能情急之下如此鎮定地犯案。

他還提到一個重點，「這傢伙是往軀體開的」，沒有特地瞄準手部與腳部，只是剛好開的3槍都打在四肢，其實行兇當下槍口是直接朝車門內射擊，劉男可能當下也不確定自己是否有射中要害，所幸最後傷口都集中在手和腳，「阿館活著真的命大」。

網友回應，「這個絕對老手啦」、「覺得有練過+1」、「一般8+9都是單手隨便亂開就趕緊跑了」、「制式槍械、專業持槍姿勢，這絕對不是一般人士」、「看樣子就是專業的，且立即投案，一定有人在背後指點」、「絕對有練過，雙手持槍且移動上半身保持穩定。」

▼兇嫌握槍時手肘微彎曲吸收後座力。（圖／記者郭世賢翻攝）

