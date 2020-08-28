業績慘掉8成關3店先止血！維格餅家再轉攻內需求生存　賣起麵包吐司及咖啡

▲維格餅家再轉攻內需求生存，開始賣起麵包、咖啡。（圖／取自官網）

記者黃士原／台北報導

國內知名鳳梨酥業者「維格餅家」昨（27）日公告結束台北成都路二店、復興分公司與台中分公司營運，維格餅家總經理何萬誠表示，主要是受到國門持續管制，關閉3分店來止血。除了止血之外，維格餅家也轉攻國內市場求生存，店裡也賣起賣麵包吐司及咖啡。

維格餅家為國內鳳梨酥製造大廠，在2012年啟動五股觀光工廠，鳳梨酥不僅深受陸客喜愛，更獲選總統就職國宴伴手禮，更揮軍大陸華東地區，登陸搶攻糕餅市場，2015年更砸下5億元在高雄打造觀光工廠，門市最多有14家。但受到疫情重創業績，維格餅家宣布結束台北成都路二店、復興分公司與台中分公司營，目前維格餅家還有8家門市，以及位於新北市五股與高雄的2家觀光工廠。

請繼續往下閱讀...

何萬誠表示，維格餅家過去主打華人市場，台灣的據點分布以觀光地區為主，但這波疫情不但重創觀光產業，而且可能到年底都還不會好轉，公司為了調整體質，把這2年連續虧損的台中分公司、租金偏高的台北成都路二店，以及復興分公司結束掉來止血。

除了節流之外，維格餅家為求生存，也開始做起老本行「賣麵包」，多家門市賣起各式各樣麵包，還有現在流行的生吐司，就連咖啡也喝得到。何萬誠說，過去董事長放眼國際市場，跟國內鳳梨酥業者一起做市場做大，沒想到疫情重創公司營收，跟去年同期相比最慘掉了92%，而在轉攻內需市場後，營收小小回升有破千萬，但7月仍然年衰退85%。