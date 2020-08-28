觀光客歸零難熬！維格餅家廢止3間分公司

▲維格餅家。（圖／取自官網）

文／中央社記者江明晏

以陸客等觀光客為主要客群的維格餅家27日公告廢止本公司分公司案，市場推估，今年入境遊觀光市場遭疫情重挫歸零，迫使維格餅家必須「瘦身」調整體質。

維格餅家總經理何萬誠27日公告指出，董事會授權董事長於適當時間向主管機關辦理本公司的台中分公司、成都分公司以及台北復興市民分公司廢止登記事宜。

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「維格烘焙專門店」在1992年成立於台灣淡水，2008年台北市「承德旗艦店」正式啟動營運，2009年至高雄展店，總部在五股也有中央工廠。

維格餅家靠著銷售鳳梨酥打響名號，曾經一年賣出1300萬顆鳳梨酥，過去以陸客為主要客群，2016年起業績大幅下滑，近年轉型開拓日韓觀光客市場，但2017年曾傳出將過期商品竄改銷售日期再賣，董事長孫國華並公開道歉，影響品牌商譽。

市場分析，維格餅家今年恐遭逢疫情波及，觀光客入境市場重挫，連帶影響鳳梨酥等伴手禮生意，因此維格餅家廢止分公司營運，期盼藉由「瘦身」，調整營運體質。

維格餅家2012年成立鳳梨酥觀光工廠，主打觀光客群，同年收購中國昆山采粢堂食品廠，2013年前進上海豫園開出「奉禮」旗艦店，並前進香港開店，版圖橫跨台、中、港三地。