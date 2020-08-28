陸黨媒評雙英論戰：「九二共識」不容否認

▲馬英九、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳政錄／綜合報導

前總統馬英九與現任總統蔡英文近日因「兩岸議題」頻頻交鋒，對此，中共黨媒《人民日報》今日大動作在海外版刊文，稱「九二共識」不容否認，強調這是兩岸關係的定海神針，若沒有九二共識，兩岸關係難以行穩致遠。

《人民日報海外版》內文提到，馬英九認為台海緊張情勢升高，是民進黨拋棄九二共識所致，招致綠營抨擊「不合時宜」、「附和大陸」。

對此，該文評論直指，「九二共識到底重不重要？當然重要！因為九二共識是兩岸關係發展的定海神針，沒有九二共識，兩岸關係如何行穩致遠？」

▲中共總書記習近平去年初提出「習五條」後，民進黨執政下的陸委會認為陸方已將九二共識、一國兩制、一個中國畫上等號，並沒有所謂一中各表，甚至是中華民國的存在空間，因此堅決抵制。（圖／路透社）

該文稱，台灣政客抨擊九二共識虛無縹緲、查無實據，簡直是「胡說八道」，強調九二共識達成的過程和核心內涵，見諸大陸海協會和台灣海基會的往來函電，有史料為證，始終是完整清晰的，不容否認，也不容歪曲。

該文進一步指出，2008年5月之後的8年時間裡，國共兩黨和兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，開啟大交流大交往大合作局面。兩岸兩會先後舉行11次會談，簽署23項協議，兩岸實現全面直接雙向「三通」；同時，台灣以適當名義連續8次出席世界衛生大會、1次列席國際民航組織大會，對外活動空間得到拓展。

《人民日報海外版》抨擊，2016年民進黨再度上台後，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞了兩岸關係發展的共同政治基礎，導致兩岸制度化交往機制停擺，持續8年的兩岸關係和平發展良好勢頭和成果受到嚴重衝擊。

該文稱，承認「九二共識」的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話，協商解決兩岸同胞關心的問題，台灣任何政黨和團體同大陸交往也不會存在障礙，沒有這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底顛覆。「這個道理，民進黨當局是真不明白，還是裝糊塗？」

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