馬英九被揭藐視國軍實例：演習打空包彈！靠「音響」製造砲聲效果

▲前總統馬英九 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九近日提及「首戰即終戰」的說法，台師大政研所教授范世平27日晚間表示，馬英九與其國安會秘書長蘇起看不起國軍、藐視國軍，完全是投降主義，並舉他不重視國軍的實例，其中包括不參與漢光演習，演習用空包彈，甚至靠音響製造「砲聲隆隆」效果等。

范世平指出，馬英九、蘇起都說對岸如果對台灣動武，台灣一天就投降，「馬英九與蘇起看不起國軍，蔑視國軍，因為他們根本不重視國軍，完全是投降主義。」

范世平接連提出，他們不重視國軍的實例：首先，馬英九在第一任期的四年，沒有參加「漢光演習」，大概認為沒有必要舉行；其次，是馬英九擔任總統，第一次參加「漢光」是第28號，在在2012年4月21日結束；馬英九趕在結束前4小時到部隊視導，但只待了5分54秒，創下「漢光」28年來最短的統帥視導。

接著，范世平表示，當年「漢光」在4月16日開打，但馬英九卻到非洲訪問友邦，這是實施「漢光」28年以來，首次有三軍統帥不在國內。

范世平說，國軍當時竟然以節能減碳為由，演習全程使用空包彈，不用一顆實彈。特別是4月19日在台南喜樹海灘執行的「灘岸戰鬥及反擊作戰」，演習竟然全靠CD音響製造出的「砲聲隆隆」效果。他表示，甚至在國軍殲滅共軍時，還有4隻流浪狗悠閒地躺在作戰的士兵旁邊，讓現場民眾看了大搖其頭。

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