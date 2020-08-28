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F-16維修中心成立　蔡英文：捍衛主權維持和平不靠卑躬屈膝

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▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲F-16戰鬥機。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文28日上午前往台中出席「F-16維修中心成立典禮」，致詞時重申，捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防。有了維修中心，戰機維修所需的時間會大幅縮短，妥善率也會大幅提升，確保國防前線的空優戰力。隨著更多廠商的參與、加入，台灣的國防自主能力、航太產業發展的技術，一定能夠更加升級，提升台灣在國際航太供應鏈的地位。

蔡英文表示，F-16維修中心的揭牌啟動，不僅是在強化空軍實質戰力，更是發展國防產業的重要里程碑，啟動台灣航太產業邁向國際。很高興看到大家來到漢翔公司，共同見證這個很重要的時刻。

蔡英文指出，捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防。有了維修中心，戰機維修所需的時間會大幅縮短，妥善率也會大幅提升，確保國防前線的空優戰力。

回想過去4年，在推動國防產業，落實國防自主的路上，我們都遇過許多困難，但是為了保障國家安全，我們依然堅持往前邁進。從潛艦國造的啟動和順利執行、加速F-16構改工程，完成勇鷹號高教機的首航，以及今天F-16維修中心揭牌等等的成果，證明我們走在正確的道路上。

蔡英文說，國防產業的推動，是台灣國防的基石，為國軍提升戰力。國防產業的推動，是台灣決心的象徵，讓世界看到我們守護國土的意志。我常說，「和平要靠國防」，其實不只如此；我們現在要做的是「國防興產業」。產業鏈建立起來、技術移轉做出成果，整個產業才能發展，也有誘因培養更多科技人才，讓台灣整體更加繁榮。

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文回憶，去年8月到漢翔參訪F-16構改工程，和我們洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)公司的朋友們交換意見時，他們談到，這裡有世界最好的團隊。而今天F-16維修中心的成立，更是代表著，對台灣航太產業的最佳肯定。

在維修中心成立後，將可釋出能量，優先由國內廠商籌建。未來30年的產值，粗估約有795億元，每年將可創造600多個就業機會，創造整體產業效益高達2,000億元。未來的維修中心，也將保有一定比例的退伍空軍保修人員，讓他們從軍時所學到的專長與經驗，在退伍後仍然可以有所發揮，並透過軍民合作，將他們的本事，對國防產業的發展有所貢獻。

蔡英文也提到，我聽說在這個月上旬的招商說明會，已經有超過100多家廠商，表達參與產製、維修的意願。她表示，要請經濟部、國防部、漢翔公司，要定期召開招商說明會，提升國內產業界投入維修中心的機會和意願。

「我相信隨著更多廠商的參與、加入，台灣的國防自主能力、航太產業發展的技術，一定能夠更加升級，提升台灣在國際航太供應鏈的地位。」蔡英文說，要請洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)公司的朋友，積極協助台灣廠商取得國際驗證，我們一起努力，共同開拓雙邊合作的未來。

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