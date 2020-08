▲蔡英文深夜回擊不禮貌網軍。(圖/總統府提供)



記者董美琪/綜合報導

常用推特宣傳的台灣總統蔡英文,27日罕見在深夜po 4張圖,向對她攻擊的網軍喊話,「那些懷疑台灣存在的人,這就是我的回應。」

總統蔡英文po 4張圖片,第1張圖寫著,「台灣就是台灣,存在不容質疑,我們有我們的政府、自由選舉,民眾能選擇自己的領導人,我們擁有自己的軍隊和民主機制,從來不在北京管轄下。」接著第2張圖寫著,「我要強調,台灣未來是取決於人民,是我們堅持的。」

蔡英文第3張圖寫道,「我想重申對台灣海峽和平的承諾。我們願意與中國討論,前提是只要中國有助於建立有益關係。」最後一張圖說明,「最重要的是,和中國協商必須建立在『和平、對等、民主、對話』上,只要有這些條件,台灣願意促進與對岸互動。」

This is my response to those who doubt Taiwan's existence: pic.twitter.com/DWcdpG9jQP