國民黨全代會前夕　黨代表提案：以「ECFA共識」代替九二共識

▲國民黨青年認為「九二共識」在黨內已經沒有市場。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨將於9月6日召開全代會公布改革結論，其中就以兩岸論述最受到關注。有黨代表冉齡軒等135人提案，以「ECFA共識」代替「九二共識」，作為兩岸當前實質、對等、官方與和平的兩岸關係新解。

國民黨全代會9月6日登場，黨內親江人士認為，民進黨執政後不斷抹黑、抹紅，「九二共識」被曲解講成「一國兩制」，江啟臣會維持「九二共識」的精神，但也會朝「國民黨核心價值就是中華民國」的方向進行論述。

現在有黨代表擬在全代會中提案，以ECFA（兩岸經濟合作架構協議）共識代替九二共識，這份提案指出，ECFA共識是實質的兩岸共識，2010年6月29日兩岸經貿代表、海基會與海協會，在WTO（世界貿易組織）的規範下所簽訂，這個兩岸非常重要的協議是在兩岸政府長期的九二共識默契下，所創造出海峽兩岸最佳的和平發展成果。

此提案也表示，ECFA共識是國民黨爭取繼續2022年及2024年2次大選最佳的選戰策略，將模糊的兩岸關係，定位實質的互利經濟關係，對於台灣目前愈加邊緣化的國際經貿關係，將有助於國民黨繼續保持地方縣市政府執政基礎，更進一步取得民國2024年的中央執政。

「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）在10年前生效，今年9月將期滿。根據ECFA協議第16條的終止條款，「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起30日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第180日終止」。換言之，陸方可以書面的方式終止，而被通知方要求協商，通知方不得拒絕。

陸委會在今年3月的國安會報中預判，中國大陸可能以停止ECFA窒息台灣經濟。黨內人士認為，蔡英文在2010年擔任民進黨主席時，痛批ECFA是「糖衣毒藥」，但蔡英文執政至今，卻從未有廢止ECFA動作，因實際上ECFA對台灣的正面影響大於負面。