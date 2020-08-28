他轟「館長中彈自導自演」別被騙了　網PTT備份坐等被吉：醫療費有著落了　

▲狂粉劉嫌已投案！（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）



網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢28日凌晨中彈3槍，倒臥血泊時，還能冷靜叫工作人員開直播，而歹嫌已投案，就是兩週前騷擾館長的健身房學員。消息一出，有鄉民發文質疑「館長自導自演的可能性？」文中更譴責「別被網紅給騙了，一切都是在吵知名度而已！」

館長遭劉姓狂粉開槍洩憤，最明顯傷勢在右手臂，子彈穿透手臂後再擊中右大腿，造成粉碎性骨折。據了解，劉嫌還喝酒壯膽，先是在計程車上埋伏177分鐘，還私塞500元要求司機開冷氣在車上休息，直到館長出來之後，隨即請司機迴轉，接著開3槍報復，隨後還悠哉上車，要求司機載他到派出所投案。

請繼續往下閱讀...

所幸館長送醫後，傷勢不會危及生命，目前進行觀察治療，林口長庚醫院外傷骨科主任周應照指出，若沒有感染一個多星期左右有望可以出院，「館長是骨骼各方面都很健康的人，有信心往好的方向康復。」

館長中彈一事成了社會大頭條，PTT也炸滿各種討論文，其中一名鄉民大膽質疑「館長自導自演的可能性？」首先他懷疑，館長中彈當下，為何還能趕快開直播，「送醫叫救護車都來不及了好嗎？」接著他再拋問，「真的會有人跑去健身房摸館長嗎...這什麼邏輯啊？」

▲館長痛到狂吼！（圖／翻攝自飆捍臉書）

該鄉民還自以為是柯南分身，「本人懷疑，23歲男子跑去摸館長跟拿槍射館長，還射到根本無關痛癢的地方，這一切應該有機會是館長自導自演吧？大概是這樣啦，別被網紅給騙了，一切都是在吵知名度而已！」

不過PO文不久，該位鄉民已嚇刪除，許多網友看不下去，早已備份原文重貼，氣得砲翻，「你怎麼跟那些黑阿扁還有連勝文的人，那時候被槍打到時說一樣的話？一個商人自導自演能做什麼？又不是要選舉了！」

底下網友也開譙，「備份成功，等原po被告」、「來卡個位子，看後續」、「開庭記得po文講一下感想喔」、「誰願意自己被開槍，萬一對方手殘怎麼辦」、「原PO是不是不知道，這種問卦是100%可以告妨礙名譽啊」、「有人會冒這種風險嗎？打歪就直接送命了好嗎」、「趕快自己發篇道歉文，不然就是自己去聯絡館長那邊吧」。

▼網喊，館長醫療費有著落了！（圖／翻攝PTT）