要害全閃太神啦！館長衣服撞「鬼滅之刃炭治郎」符咒　網敲碗：想買來自保

▲館長身上穿的衣服引人注目。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨2時許，在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭到23歲劉姓男子開槍擊傷，他在連中3槍後，立刻請人開直播。從粉專「飆捍」播出的影片可以發現，館長衣服上的圖案竟是知名漫畫「鬼滅之刃」男主角炭治郎頭上貼的符咒，不少網友看到後，就在PTT上熱烈討論。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「館長穿的衣服上圖案是不是跟炭治郎一樣」為題發文，館長中槍後，立刻請人開直播，而現場血腥的畫面也立刻被大票網友目睹；原PO發現，館長身上穿的黑色背心，竟印有「鬼滅之刃」男主角炭治郎對付敵人箭頭鬼時，頭上所貼上的符咒。

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▲館長穿的衣服圖案與炭治郎頭上的符咒一樣，詳見影片2分39秒處。（影／取自YouTube／小焜）

炭治郎與箭頭鬼交戰時，通常會在額頭貼上這個白色為底、紅色線條的符咒，以精準掌握箭頭出現在哪，看見對方的攻擊方向並扭轉劣勢。因此原PO就好奇，這個符咒的圖案是不是具有某種魔力？

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「用生命業配太強了」、「衣服要大賣了」、「我才在想他衣服那個好像在哪看過」、「館長動漫迷嗎」、「館長不是有代言鬼滅嗎」、「完售訂不到了」。

▲館長穿的衣服上有炭治郎曾貼過的符咒。（圖／翻攝自PTT）

另外也有網友開玩笑表示，「厲害了，都只打到手跟腳，非致命」、「原來是貼符咒才躲過的」、「這符咒真神，真的可以閃子彈，還閃3粒」、「原來是這樣才閃過子彈」、「有人知道哪裡買嗎？想買一件自保」。



據悉，館長的旗下服飾品牌「惡名昭彰」在今年3月時，與《鬼滅之刃》正式簽約，得到授權後也陸續推出相關產品，館長在直播中，也經常穿上聯名服飾亮相。此次槍擊案所穿的背心印有《鬼滅之刃》炭治郎所貼過的符咒，而他昨（27）日開的直播，同樣也是穿這件背心。

