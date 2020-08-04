吃壽司忽飄來濃郁「黃金味」！她轉頭一看臉垮了　網全傻眼：沒水準

▲原PO用餐時，身旁竟傳出一股屎味。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友日前到百貨公司的知名旋轉壽司店用餐時，隔壁座位竟忽然傳出濃濃的「黃金味」，讓她胃口瞬間全消，轉頭一看才發現，原來是那桌客人正在幫自己的小孩換尿布。她就不明白，明明出店家右轉就能看到廁所，這對父母卻完全不顧及別人，讓大家得要配著屎味用餐，「一起吃飯的都去廁所吐光光了」。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，她先前去百貨公司內的迴轉壽司店吃飯時，忽然被隔壁傳來的「黃金味」影響興致，當她轉頭一看才發現，原來是因為有對父母正在幫年幼的小朋友換尿布，「而且還是在餐廳裡面，內用客人還有很多欸」。

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▲隔壁桌的父母竟直接在餐廳內幫孩子換尿布。（圖／取自Pakutaso）

原PO抱怨，「我不想吃飯還要配你小孩的屎味」，明明店家出口右轉就是廁所了，而且百貨公司還有其他能幫孩童換尿布的地方，根本沒必要在餐廳內更換，這對父母絲毫不顧慮其他用餐的客人。

不少網友看到後，紛紛留言回應，「現在外面都有育嬰室，不然很多女廁也有尿布台」、「沒水準的父母」、「萬一不小心沾到位子，後面要坐的客人誰敢坐」、「還好你不是吃海膽壽司」、「不是有廁所嗎？為什麼要在用餐的地方換尿布」、「我自己是媽媽，我真的也無法接受這樣」、「還有人在公車上換」。

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