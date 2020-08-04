糊塗爸弄丟9000元墳墓尾款！房東「暖心1舉動」惹哭網：先處理孩子的事

▲原PO老公弄丟的9000元是要拿來付清女兒墳墓的尾款。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

好心的房東總是可遇不可求！一名網友的丈夫日前不小心弄丟了9000元，這筆錢是要拿來付清女兒墳墓的尾款，她著急的在當地社團PO文，希望撿到錢的人能夠趕快歸還。幾天前，原PO的房東忽然找上門，接著就是從口袋掏出6000元的房租退還給他們，好讓夫妻倆能先安心處理孩子的事情，房東暖心的舉動也讓她相當感動，「怎能如此的幸運」。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，她的老公先前不慎弄丟了9000元，而這筆錢是要拿來付女兒墳墓的尾款，「（因此）我在『當地』社團貼文請撿到錢的人能歸還」。幾天後的下午，原PO的房東忽然在家門外叫著，她應門後，對方竟從口袋掏出6000元。

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原PO表示，「房東從口袋拿出6000元『我們的房租』退還給我...說這個月不用付房租，先處理孩子的事情」。原PO詢問之下才知道，原來是房東的女兒在社團上看見她的貼文，雖然彼此不是臉書好友的關係，但經由地址、照片等多重確認後，房東太太便得知了她所發生的事情。

▲原PO的房東慷慨解囊，令她相當感動。（圖／取自Pixabay）

對於房東一家人的暖心之舉，原PO覺得相當感動，「回房子後......哭到不能自己，覺得自己怎能如此的幸運...謝謝房東一家人的幫忙」。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「房東好人有好報」、「好房東，你要加油哦」、「這世間還是有溫暖的」、「房東人好好，真的好暖心」、「一切都會越來越好的」、「願房東一生平安，年年滿租」、「台灣處處有溫情」。

而後，原PO也在貼文處現身透露，雖然已經報警了，「（但是）都沒消息也沒拍到什麼」，目前仍還沒找回弄丟的9000元。

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