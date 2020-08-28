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3槍撂倒「台灣最強男人」館長！　鄰居口中「小屁孩」到案嗆：是我一人做的

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記者陳豐德、戴若涵／新北報導

曾被台灣男性封為「台灣最強男人」的館長陳之漢，28日凌晨在自家健身房林口館外遭到狂粉23歲劉姓男子開槍襲擊，3槍全打中！回溯事發前，劉男搭乘計程車前往現場埋伏177分鐘，期間還買了啤酒邊喝邊等待，見館長現身便衝上前開槍。劉男到案後表示，整起案件是他一個人做的，背後沒有人指使。

▲▼館長遭槍擊事件，林口分局移送嫌犯。（圖／記者宋良義攝）

▲館長遭槍擊事件，林口分局移送23歲劉姓嫌犯。（圖／記者宋良義攝）

「館長」28歲時開始參加各種技擊運動競賽，大放異彩，奪下無限量級全國搏擊散打三冠王，也曾在40秒內KO台灣最強的特種部隊「涼山特勤」，曾被台灣男性封為「台灣最強男人」，在網路上擁有高人氣！

館長本月15日在直播中透露自己被性騷擾，他表示先前有天深夜訓練完在林口場館的器材區，一位男性瘋狂粉絲突然拉住他的手臂，還喊「你好壯喔，讓我摸一下嘛，你就讓我摸一下嘛」，狂粉一路猛摸5分鐘，孰料，結果館長15日凌晨又在同一個地方被那位狂粉糾纏，雙方爆發爭執。

▲館長中槍。（圖／翻攝館長臉書）

▲館長經7小時手術後無生命危險，目前仍在觀察中。（圖／翻攝館長臉書）

事後狂粉揚言提告，館長17日才又公布監視器畫面指出，原本他公開這件事，只是希望大家要尊重別人的身體自主權，結果反而被狂粉說要提告，才找出監視器影片做為證據，「你要告我，我也會告你」，希望該位狂粉會員道歉，否則準備開告求償，民事、刑事通通告。

沒想到28日凌晨就爆發槍擊事件！據了解，23歲劉男在鄰居口中就是一名「小屁孩」，目前無業。劉男辯稱，騷擾事件發生後，他被網友肉搜又不斷打電話攻擊、騷擾，加上被自己的偶像館長開直播冷嘲熱諷，才會策畫這起持槍攻擊事件。他強調，案件是自己一個人做的，背後沒有人指使。

警方初步認定，劉男符合「自首」要件，刑責與投案相比之下較輕，但仍待檢察官進一步認定。

新北市林口警分局分局長陳保安說明館長遭槍擊的案件進度。（圖／記者陳豐徳攝）

▲劉男使用的槍枝疑似是「沙漠雛鷹」。（圖／記者陳豐徳攝）

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