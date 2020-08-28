水煮蛋超難剝！她沖冷水沒用...崩潰喊「救救我」　網曝1招：每顆都Q彈

▲水煮蛋是健康又好吃的美食，但該怎麼煮、剝是一門大學問。（圖／123RF）

實習記者閔文昱／綜合報導

水煮蛋營養又簡單料理，不過最麻煩的就是煮完剝殼時。一名網友即表示，每次煮完蛋都會「沖冷水」，但是蛋殼還是會沾黏、超難剝，讓她崩潰上網求救，到底應該怎麼剝才不沾黏？貼文一出意外引來網友分享自己的獨門秘訣，不但很容易剝，而且每顆都漂亮Q彈。

一名網友在PTT「女孩板」上發文表示，晚上有時候會用電鍋蒸個蛋來吃，營養又美味，不過不會蒸很久，而且蒸好後就會馬上拿去沖冷水，結果每次剝殼時，還是會沾黏、不好剝，讓她崩潰直呼「到底哪個步驟錯了啦？救救我！」

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▲原PO在PPT求救，煮完的水煮蛋蛋殼都會沾黏，泡冷水也沒用「超難剝」。（圖／翻攝自PTT「女孩板」）

貼文一出隨即引來網友討論，許多網友分享自身經驗，「我水煮蛋都一次兩大碗的水，蒸好蒸滿！超好剝」、「把蛋殼弄碎一點，在水裡攪一攪後就很好剝了」、「訣竅是要在水中剝！」、「打破一點氣室浸水，讓水去把蛋殼分離，就很好剝了」、「氣室要戳洞」、「切一小片檸檬一起煮」。

一名網友也分享怎麼將蛋煮得漂亮，首先將濕的餐巾紙鋪底（不用放蒸架），雞蛋放上去煮，跳起來後悶13~15分鐘，泡冷水降溫就可以了，很好剝且每顆都漂亮Q彈彈。

也有網友開玩笑，最好的剝蛋方式應該是「找個男友幫你剝！」