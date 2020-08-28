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館長中3彈後依舊嗆辣！唯獨「這點」會改變　網揭躺血泊還直播關鍵原因

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▲▼館長疑似中槍。（圖／翻攝飆漢臉書）

▲館長中槍。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨2時許，在成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店遭到23歲劉姓男子開槍擊傷。針對館長中槍一事， PTT掀起熱烈討論，其中就有網友好奇，館長的心境是否會因此改變，是會從此收斂、低調，並以家庭為重；又或是比之前更加敢言嗆辣？

一名網友在PTT的Gossiping，回文「館長中槍，你的心情是」，先前有不少網友留言分享自己得知館長中槍後的心情，而回文的原PO就表示，比起網友各自的感觸，他更想知道經過這件事情以後，館長的心境是否會有所轉變？

請繼續往下閱讀...

面對槍擊案，原PO好奇，館長日後是否會再也不拋頭露面，將原本的性格全都收斂起來，改以幕後為主，把時間都花在妻小身上；又或是館長從此對生命又有了新的體悟，會比以往更敢言，講話更加直白，作風也將更嗆辣？

▲▼館長疑似中槍。（圖／翻攝飆漢臉書）

▲有網友好奇，館長的行事作風是否會因此改變？（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「應該還是會很嗆，但是賣的東西應該會有所選擇」、「後者，依館長個性，應該比以前更狂」、「都開直播了，你覺得呢」、「一定會更揚聲的啦」、「他一定會開直播」、「那種個性估計應該是作風不改」、「後者吧，他不是被恐嚇就縮的人」，

但也有人認為，「鬼門關走一遭，前者比較可能」、「應該會收斂，台灣瘋子還是很多」、「應該以後穿防彈衣吧」、「館長沒那麼瘋，收斂居多」；另外也有人指出，「應該是維持原樣，畢竟館長有想過會有被開槍的一天」。

▲網友好奇館長作風會不會改變。（圖／翻攝自PTT）

▲網友好奇館長作風會不會改變。（圖／翻攝自PTT）

此外，館長事發當下立刻直播，「不幸我死的話，一定要傳承我的精神...請大家照顧我的老婆小孩，拜託大家。」因此就有網友推測，由於館長也擔心自己可能會有不測，因此透過直播的方式來交代遺言，同時讓民眾能即刻知道當下發生了什麼事。

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