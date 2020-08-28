23歲狂粉槍轟館長「可能判很輕」　網揭3關鍵動作：這是高手犯案

▲劉男3個關鍵動作，最後法院可能輕判處理。（圖／翻攝自飆捍、記者陳以昇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

館長「陳之漢」28日凌晨2時許在自家健身房前遭劉男埋伏，近距離槍擊身中3彈，緊急進行治療，引爆PTT各種陰謀論話題。其中，23歲嫌犯劉男事後投案，身上還帶有濃厚酒味，就有網友分析，雖然劉男一定會受到法律制裁，但他的3個動作相當關鍵，不僅會影響判決，而且還可以判很輕，「這是高手犯案。」

有PTT網友在Gossiping板上發文問卦「開槍打館長的是有訓練過的吧？」就有人回應指出，因為「3關鍵因素」劉男可以被輕判，爆出各種陰謀論，「喝酒+自首+律師都排好了，各種陰謀論可以說。加上有人帶甲風向就更可疑，辯論19條+無殺人犯意277+自首減輕，這可以判很輕」、「這是高手犯案，先裝甲甲，再加上喝酒減低意識 加上無殺心、自首。」

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另外，據本站報導《2次計畫性突襲館長！他列出時間軸「一切順的不自然」 網：明顯有人指點》，有網友認為，目前主流說法是犯案劉男8月初性騷擾館長，監視器畫面被公開後遭到網友肉搜，於是心生不滿，從內湖搭計程車一路到林口開槍犯案。整個過程看似符合常理，網友就質疑，真的喜歡館長的人哪有時間搞這些內心小劇場，況且劉男才23歲，取得槍枝的途徑，和高調犯案後又隨即自首的動作都很可疑。

另一位網友也列出3個疑點，第一個是摸館長這行為明顯是挑釁，即使真的是仰慕館長，也不會預謀性地等對方出現並上前騷擾；第二個是即使被公審，「哪來的槍跟這麼屌的復仇心」，普通人洩憤開1槍就嚇到了，劉男卻連開了3槍，而且都巧妙地避開要害，警告意味相當濃厚；第三個是主動投案時的態度，犯案前還先喝酒壯膽，開槍完第一時間就跑去自首，「連衝動的悔悟、緊張時間感覺都沒有，一切順的不自然。」