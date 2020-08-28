5個月內2網紅受攻擊！館長狂粉轟3槍　網驚：作風大膽有危險

▲館長在健身房門口遭到狂粉槍擊。（圖／翻攝飆漢臉書）

記者施怡妏／綜合報導

館長「陳之漢」28日凌晨2時許在自家健身俱樂部前遭劉姓男子近距離開槍身中3彈，緊急進行治療，引發社會震驚，有網友因此好奇提問，之前蔡阿嘎跟二伯被攻擊，已經很嚇人了，現在館長竟然還被槍擊，「看起來行事作風較高調的都很危險」，可能一不小心就會被注意。

蔡阿嘎在網路上與網友起口角，因此在街頭遭到攻擊，如今館長因性騷案與劉姓男狂粉發生糾紛，遭到對方酒後挾怨報復。短短5個月內，就有兩名網紅遭到攻擊，有網友在PTT發文，「之前蔡阿嘎跟二伯被攻擊已經很嚇人了，連館長這麼大咖的網紅都敢動，看起來行事作風走偏鋒的，或是很容易得罪人的網紅，都應該瑟瑟發抖。」

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貼文一出後網友紛紛在底下留言，但也有人表示「館長都指名道姓在嗆的」、「政治挺誰應該都還好，搶生意，擋人財路就危險了」、「蔡阿嘎和館長的風格是見風向 『演出』嗆人行為」、「推文小心，要是真的有誰出事了，這邊推文的都跑不掉」。

▲蔡阿嘎發文為館長加油。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

蔡阿嘎和老婆二伯3月時曾遭黑衣人以鐵鎚襲擊，當時有網友肉搜發現兇手是館長粉絲，當時館長就曾出聲聲援。如今館長遇襲中槍，身為好友的蔡阿嘎也不忘透過Instagram限時動態發聲，文中更附上手臂圖案示意力挺，「館長加油，早日康復啊！」