砸2600萬救網站！工程師狂追加費用　館長「3天前」才求救：遇到流氓





▲館長開直播求助網友。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

記者施怡妏／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨遭連開3槍，引發社會震驚。25日他才在直播提及，個人旗下服飾品牌「惡名昭彰」網站維修負責人要求，每個月的維護費從100萬元增加至400萬元；而健身房的會員登錄系統也是由該公司負責，本來合約是1000萬元，但對方最近卻提出，需要再加700萬元才可寫出程式，一連串不合理要求，讓他在直播時怒吼，「當我是盤子嗎，這根本是流氓行為！」

館長3天前才開直播表示，「惡名昭彰」網站因為流量太大，超過兩萬多人同時瀏覽，導致網站跑不動，處理程序變慢，而出現當機卡住情形。負責維護官網的工程公司表示，要處理這樣的狀況，必須將網站系統再提升一個等級，每個月的網站維護費需增加400萬元，提升伺服器的水平。

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館長坦言，開網站至今已經燒了800萬，購物網站每個月淨利5、600百萬，賺來的錢全部都付給公司維修網站，「說實話這筆錢我很不想付，一直以來都希望系統可以做到最好，所以不斷砸錢，砸到現在好像弱智一樣，結果又做不好，對方還要求再加錢。」

▲工程公司獅子大開口，要求網站維護費增加到400萬元。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

此外，健身房的後台系統也是由該公司處理，當初合約簽1000萬元，說好5月1日要交付系統，後來又說要延到7月1日，最近又說要再加700萬元，才可以把程式寫出來。為了9月1日健身房開幕時可以正常運作，館長便付了這筆錢，但近來又要求加收網站維護費，他怒吼，「好像遇到以前的好兄弟，不斷的追加款項，被當盤子一樣，根本是詐欺行為！」

館長無奈表示，購物網站的維修費，加上健身房的後台系統，已經花了2600萬元，「這筆錢已經可以買一台勞斯萊斯、一棟房子，賺來的錢都拿去貼系統，超想殺人的」。但事情終究還是要解決，每個月一直丟錢，問題也還是一直在，因此他詢問網友，「我對電腦這方面不了解，如果有人知道可以怎麼解決，麻煩趕快與我聯繫」。

有網友在PTT發文問卦，許多網友在留言區表示，很明顯是被坑了，「館長你根本被坑，且不排除內部人員也有問題」、「要不是被騙，就是遇到三流的公司」、「這麼明顯就是擺明騙你呀」。也有網友指出官網的問題點，「網頁商品一張圖要1MBytes，網域IP也有問題，全都是同一台機器輸出，2萬人同時看一張圖，瞬間就要輸出20GBytes的流量，2萬人同時看3個商品當然就死掉啦」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。