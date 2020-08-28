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空中對峙畫面曝！　美軍機飛越南海「遭中國雙語警告驅離」

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▲▼美軍機飛越南海遭中國雙語警告驅離。（圖／翻攝自央視軍事）

▲美軍機飛越南海遭中國雙語警告驅離。（圖／翻攝自央視軍事）

記者鄭思楠／綜合報導

中美南海局勢越發緊張！美國國防部24日公開一段影片，記錄本月中旬，美軍一架P-8A巡邏機飛越南海的全過程。當美軍機接近南沙島礁空域時，被中方先後用英文和中文警告驅離，「中國對包括永暑礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權！為避免誤判，立即遠離！」

據悉，公開的影片長達半個多小時，拍攝於8月中旬，不過，美軍方病危透露飛機具體的起飛地點和飛行路線。

北大海洋研究院「南海戰略態勢感知」計畫平臺8月1日發布數據指稱，美軍7月總計出動了67架次的大型偵察機，前往南海開展偵察行動，頻率幾乎是5月的兩倍。

▲▼P-8海神式海上巡邏機,P-8A。（圖／路透社）

▲P-8海神式海上巡邏機,P-8A。（圖／路透社）

據該平臺統計，7月美軍出動赴南海偵查的67架次大型偵察機，型號涵蓋美海軍的P-8A反潛巡邏機、P-3C反潛巡邏機、EP-3E電子偵察機和MQ-4C無人偵察機；美空軍的RC-135系列電子偵察機、E-8C戰場指揮與監視機及E-3B空中預警機。

作為反擊，中國解放軍24日開始在四大海域同步進行軍演，26日分別從青海與浙江發射東風系列反艦飛彈，其中一枚為東風-21D「航母殺手」。《南華早報》報導，此舉是對美國釋出明確警告，嚇阻美方闖入海域挑釁；然而幾乎在同一時間，美軍RC-135S「眼鏡蛇球」偵察機也飛入南海偵察。

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