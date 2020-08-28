「港獨」李宇軒偷渡台灣尋庇護　12人遭廣東海警攔截

▲紅點為果洲群島。（圖／翻攝自微博／@曉辰）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸海警局23日查獲1艘涉嫌非法越境的快艇，共拘捕了12名港青，其中一名更是曾被香港以國安法拘捕的「港獨」組織「香港故事」成員李宇軒，其餘人皆涉嫌「修例風波」案件，目前全部被捕者都被扣留在深圳海警支隊調查。

▲李宇軒是「我要攬炒」的成員，積極煽動外國或國際組織制裁香港。（圖／翻攝自觀察者網）



根據陸媒《觀察者網》報導，李宇軒與11人乘坐快艇，從香港西貢布袋澳出發，計畫潛逃台灣尋求政治庇護，半途在果洲群島被大陸海警攔截，隨後皆被控不同罪名。據了解，其中4名參與者更是激進組織「屠龍小隊」成員，曾被控涉嫌去年12月4日灣仔駱克道汽油彈案及12月9日華仁書院炸彈案等。

警務處處長鄧炳強近日在視察西灣河水警總部表示，若香港人偷渡到「內地」，將根據相關條例處理，亦會根據通報機制通知港方，若涉事者在港被通緝，將會轉交回香港處理。

值得一提的是，李宇軒還是「我要攬炒」的成員，積極煽動外國或國際組織制裁香港，於10日以違反《港區國安法》被捕，其罪名包含勾結境外勢力危害國家安全、洗黑錢等，並於13日以2萬和18萬港元人事擔保獲准保釋，但必須交出旅遊證件。