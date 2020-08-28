12名港青偷渡台灣！　港媒起底身分「大部分有案底在身」

▲香港示威者偷渡台灣。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國海警日前發出公告指出，廣東海警23日在南海水域截獲一艘快艇，拘捕12名偷渡客，被捕者包括涉嫌協助「我要攬炒」組織呼籲國際制裁中港而違反《港區國安法》的李宇軒，另有部分人是涉及爆炸品等暴力案的「屠龍小隊」成員，他們原擬逃往台灣尋求庇護。

據《星島日報》報導，知情人士透露，被捕者除李宇軒外，其餘11人包括張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙、黃臨福和喬映瑜。12人中11人被控不同罪名，正保釋候審，喬映瑜則被警方通緝。

12名偷渡客包括3名學生，其中一人讀港大，一人讀公開大學。此外，還有4名被捕偷渡客是「屠龍小隊」成員。

據悉，一行人乘坐由香港本地黑幫安排的快艇，由西貢布袋澳出發，經果洲群島水域潛逃，原本擬直駛台灣高雄，抵埗後申請政治庇護，但中國海警一直密切監察有關水域的情況，當發現可疑船即展開追截，最後將其截獲並拘捕12人。

此前，據《大公報》報導，參加過示威活動的香港青年近日紛紛打探逃走路線，且因風險高、需求大，著草費（潛逃費）更已從原先的數萬港元，飆升至30萬到100萬港元不等。其中，走西貢、香港仔、筲箕灣等碼頭水路偷渡台灣，成為港人的首選。

27日，陸委會發言人邱垂正強調，台灣是一個法治社會，若以非法方式來台者，當事人和協助者會面臨刑事責任的追究，因此「政府絕不鼓勵，也呼籲相關人士遵守台灣法律。」