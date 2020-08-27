廣東抓捕12潛逃台灣港人　陸委會：不鼓勵非法方式來台

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸海警23日抓捕12名非法出境港人，傳出他們的目的地就是台灣。對於外界好奇，若港人偷渡來台，我方是否會提供人道援助，陸委會發言人邱垂正27日強調，台灣是一個法治社會，若以非法方式來台者，當事人和協助者會面臨刑事責任的追究，因此「政府絕不鼓勵，也呼籲相關人士遵守台灣法律。」

邱垂正表示，港澳居民如果因為政治因素，向我政府請求援助，在港澳條例現行的法律架構價，已有處理機制，政府會依據人道原則及相關法規，妥適處理個案。

▲港版國安法通過後，警方大動作執法。（圖／路透）

他說，政府也多次強調，台灣支持香港的民主、自由，「但我們也是一個法治社會，以非法方式來台，包括當事人與協助者，都將面臨刑事責任的追究。」認為此舉在人身安全上，有極大的風險與疑慮，台灣政府絕不鼓勵，呼籲相關人士切勿觸法。

據了解，在港版國安法通過後，港人移民、尋求庇護需求增加，為體現蔡政府「撐香港」，由陸委會指導的台港策進會7月1日正式啟用「台港服務交流辦公室」，對因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，提供專案協助。

值得注意的是，雖按照陸委會說法，是「不鼓勵」港人非法來台，但並未說明在面臨刑事責任追究後，是否將其遣返，還是亦可繼續留在台灣適用港澳條例第18條，等於並未把話說死。

另面對港府持續抓捕觸法港人，邱垂正呼籲，北京跟香港政府必須要尊重港人追求自由、民主、人權、法治的權利，並進行坦承的溝通，以化解爭議。他說，近期看到港警再次拘捕民主派人士，國際社會與我政府均表達關切，呼籲香港應依法保障人民的自由權利，「我們要特別強調，秋後算帳及拘捕、打壓，無法解決社會矛盾、更無法獲得年輕人認同」，執政者應與人民誠懇對化、妥善溝通，才是解決爭議的根本之道。

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