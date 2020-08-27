愛奇藝、淘寶台灣遭禁　陸委會：維持兩岸秩序與ECFA無關

▲經濟部與陸委會過去印製的ECFA資料。（圖／翻攝自經濟部官網）

記者陳政錄／台北報導

近期OTT平台愛奇藝、淘寶台灣陸續因陸資背景違反兩岸條例，遭台灣主管機關整頓，引起陸方可能採終止ECFA、產業「去台化」等報復的討論。對此，陸委會發言人邱垂正表示，裁處都是依照兩岸條例規定執行，「就是依法行政，落實陸資來台的審查及管理」，與ECFA無關，目前也未收到陸方要片面終止ECFA的訊息。

邱垂正表示，政府對於愛奇藝、淘寶台灣的處理，都是為了防範陸資繞道進入台灣，導正兩岸正常健康交流的秩序，並不涉及我方兩岸經貿政策的立場與看法，外界不宜錯誤解讀。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正舉例，淘寶台灣透過英商克雷達在台經營，但後者實質由阿里巴巴集團掌控，視為陸資，明顯違反兩岸條例第73條與陸資來台投資申請許可相關規定，因此，我方按照兩岸條例第93條之1進行裁處，依法行政，與ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）無關。

至於中共黨媒《人民日報》指出，民進黨近期變本加厲地阻撓陸資赴台投資、禁止兩岸業者合作，破壞的是兩岸關係，傷害的是台灣民眾福祉和台灣經濟利益，並提到當年汙衊ECFA，現在民進黨卻「厚著臉皮求大陸不要終止協議」；與此同時，大陸國台辦發言人馬曉光也提到，兩岸貿易中，「台灣所獲順差超過700億美元。」以至外界擔憂，陸方可能採取報復。

邱垂正回應，政府自2016年520執政以來多次說明，兩岸已簽署的各項協議都持續有效，業界及學界也普遍表明，終止協議會對兩岸相關業者造成損害，因此政府尊重民意，希望兩岸各項協議可以繼續落實、執行。

媒體詢問陸方是否可能片面終止ECFA，邱垂正說，陸方目前並沒有改變ECFA的官方說法，且若有任何改變，會依照兩岸協議規定，須提前6個月向我方提出，惟截至目前為止，「我們沒有這方面的訊息。」

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