雲端最前線／輸出個案又+1！菲律賓女性從台灣返國確診

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中央流行疫情指揮中心26日表示，我國8月25日接獲菲律賓官方透過國際衛生條例國家對口單位通知，該國檢出1例自我國入境新冠肺炎陽性無症狀個案。此外，台灣自6/7起放寬國內防疫措施，但也發現到近期民眾警戒心下降，戴口罩的遵從度下降，26日宣布，授權地方政府依照狀況強制實施戴口罩政策，並可依法公告罰則予以裁罰。《雲端最前線》27日邀請台北市議員王世堅、高雄市議員黃紹庭、備役少將于北辰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲衛福部長陳時中。（圖／攝影中心攝）

高雄市長陳其邁24日宣誓就職，而3位副市長分別是前台北市副市長林欽榮、高雄市前副市長史哲、經濟部技術處長羅達生，陳其邁強調，副市長皆由「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空汙優先」這四大優先為思考重點，小內閣名單也引發社會熱議。

捷克首都布拉格市長賀瑞普加入參議院議長維特齊率領的代表團，將在本月底二度造訪台灣。賀瑞普說，此行主要目的是強化與姐妹市台北市的關係，並促進兩國在科技等領域的交流。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。