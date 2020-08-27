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全代會提案「黨主席不得選總統」卡朱立倫　江啟臣回應了

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▲▼江啟臣出席「還我公投行動」記者會 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨即將於9月6日召開全國黨代表大會，有黨代表提案「專任黨主席任內，不參加黨內初選，放棄參加總統選舉」，外界質疑是針對朱立倫「卡朱挺韓」或是「卡朱保江」。對此，國民黨主席江啟臣27日受訪表示，國民黨一向尊重黨代表意見，「一切也是照最後黨代表大會決議」。

江啟臣27日前往苗栗出席縣黨部新任主委佈達典禮暨黨代表與基層幹部座談，他頒贈縣議會議長、新任黨部主委鍾東錦派任書，並進行印信交接與合影。

江啟臣在會中強調，9月6日的全代會希望黨代表們踴躍支持，展現國民黨在艱難時刻仍能團結一起的精神、力量。過去2個月來，雖然忙著進行高雄補選，但另一方面各縣市基層座談仍是持續進行，本週日便會走完22縣市，下週會將彙整結論送交中常會與全代會向大家報告。

針對有黨代表拋出「專任黨主席任內，不參加黨內初選，放棄參加總統選舉」提案，江啟臣說，國民黨是一個黨內民主的政黨，所以黨代表、黨員有意見，「他們連署在黨代表大會提出，這個我們都尊重，那也會按照程序來處理」。

對於外界質疑此提案意在「卡朱」，江啟臣回應，「任何的提案都不應該去想成是針對任何個人，因為這畢竟就是黨員跟黨代表提案的決議」。

▼國民黨苗栗縣新任主委鍾東錦佈達。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨苗栗縣新任主委鍾東錦佈達。（圖／國民黨提供）

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