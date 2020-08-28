館長置頂文章「性命全梭哈」　紀錄片破19萬觀看！網淚讚爆：真男人阿

▲館長目前傷勢無大礙。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

記者周亭瑋／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨遭槍擊震驚社會，經6、7小時的手術後，主刀醫師透露，傷勢不危及生命。翻開館長臉書，他將成吉思汗台中旗艦店的紀錄片置頂，除了希望粉絲們幫忙推廣宣傳，更感性直說，「耗資兩億打造全台最X健身房，性命全梭哈！」

館長19日在YouTube頻道推出影片，上面提到「過了6年，館長真的沒有騙各位，終於找到可以打造台中館的場地，也終於可以跨出北部了！從去年簽約的那一刻開始，這一路走來有歡樂、有挫折，但是『台灣制霸』這條路踏上了，跪著也要走完。」

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隔天，他更將影片放上臉書專頁，並將po文置頂，希望大家能多多支持「台中館從零到有」的紀錄片，狂吸大票網友按讚分享，影片更破19萬觀看數。

▲館長28日凌晨遭槍擊。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

大家紛紛淚回，「不得不佩服館長，拉起台灣健身產業的趨勢，邁向國際，以後看到台灣就會想到健身」、「耶，直播看了，現在二刷」、「看完感動得想哭啊！！真男人的信念」、「不說還以為是在蓋巨蛋」、「館長是我這一生中最佩服的男人，說到做到 」。

值得一提的是，替他主刀的林口長庚醫院外傷骨科主任周應照指出，館長雖然傷口多，但生命跡象穩定，6、7小時手術過後，目前人須進行觀察治療，若沒有感染1個多星期左右有望可以出院，「館長是骨骼各方面都很健康的人，有信心往好的方向康復。」