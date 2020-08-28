23歲槍手開3槍狙擊館長　弟弟無奈：不知道為什麼會變這樣

▲弟弟受訪時表示「不知道（哥哥）為什麼變這樣」。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

「館長」陳之漢在28日遭劉姓槍手伏擊，身中3槍後倒地送醫搶救，劉姓嫌犯則立刻「帶槍投案」，劉嫌的鄰居聞訊表示，「他就是個小屁孩，看起來不像狠角色」，親弟弟也表示，「不知道（哥哥）為什麼變這樣」。

劉姓嫌犯28日凌晨在林口埋伏「館長」陳之漢，秒開3槍後逃逸，事後自行帶槍到警所投案，辯稱槍枝是友人寄放，並沒有受到他人指使，而劉嫌住在內湖一帶，鄰居對其評價也相當兩極。

▲劉姓槍手鄰居對其評價兩極，有些人認為他很乖，但也有鄰居認為他是小屁孩。（圖／記者邱中岳攝）

有鄰居指出，劉嫌看起來相當乖巧，有時候會來買金紙祭拜祖母，父親平時從事汽車業，母親則是當家管，原本在超商打工，但最近無業，並沒有特殊異狀，但有鄰居指出，「他看起來就是個小屁孩，不像狠角色」。

有鄰居則表示，劉姓嫌犯在當地綽號「小胖」，平時交往的朋友，「都看起來不是乖的」，且父親也常常在喝酒後，在1樓大聲講話，劉嫌也常常這樣，會吵到鄰居。

新北市警方也在28日下午前往劉姓男子家搜索，當場並沒有發現有違禁物品，搜索時則是由弟弟在場陪同，弟弟事後面對《ETtoday新聞雲》訪問，僅表示「不知道（哥哥）為什麼變這樣」，隨即將門關上不願意再受訪。

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