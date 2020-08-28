防衰弱症上身　嘉義縣長翁章梁錄運動教學「在厝顧健康」

▲▼嘉義縣長翁章梁錄製「在厝顧健康」，教民眾天天運動不打烊 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣｢在厝顧健康｣節目，打造全套保養健身操，由縣長翁章梁全程錄製12套健康操｢教您練｣，從強化生活功能、固齒健口、記憶保養、強肌鬆筋、保膝健腿….等，用行動陪伴鄉親天天運動不打烊，「在厝顧健康」。



根據國衛院研究，台灣65歲以上民眾平均每百人就有5.4位有衰弱症，超過4成的長輩屬衰弱症前期，嘉義縣老年人口超過20%，連續10幾年排名本島第一，翁章梁非常重視長者預防衰弱及延緩失能，積極推動長者的健康促進工作。



嘉義縣衛生局結合地方電視台首創推出「在厝顧健康」節目，12套健康操包括生活功能操、活化腦力、固齒健口、強肌鬆筋、保膝健腿…等，採漸進式強化鄉親的運動能量，還有｢健康小常識｣貼近長者健康問題需求、｢縣長說俚語｣活化腦力…等，非常適合全家一起收看「顧健康」。

翁章梁指出，因不捨父母晚年健康失能的辛苦，真心的希望每一位老長輩，都能活的健康有尊嚴，運動是預防衰弱、維持健康最基本方法，有些老長輩不習慣參與社區活動，活動量可能相對不足，為鼓勵大家規律運動，特別製作｢在厝顧健康｣節目，親自參與12套健康操錄製，每一套都非常實用，如簡單1瓶礦泉水，看電視拿著練就可增加肌力，一條毛巾也能幫大家鬆筋舒展，｢縣長說俚語｣每天和鄉親一起活化腦力，天天跟著動、學學健康保養常識，就是要大家從頭到腳全身健康動起來。



翁章梁說，未來縣府有兩件針對老人家很重要的事要做，一個是運動，一個是「呷食」，都跟老人身體健康和營養有關，老勢大透早和晚餐前打開電視跟著他和老師做做運動，對身體健康會有很大的幫助。



衛生局代理局長趙紋華指出，運動是不可或缺的生活習慣，｢在厝顧健康｣每月1集，每天上午7點、下午5點在世新和大揚電視台第3頻道播出；衛生局也培訓了350位種子師資，深入社區推廣，並燒錄光碟提供各社區據點運用，鄉親也可以上youTube或｢顧健康博感情｣FB，搜尋｢在厝顧健康｣，在社區或在家裡，只要開始運動，永不嫌晚，呼籲鄉親大家一起運動，一起顧健康。