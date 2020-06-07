翁章梁視察嘉義長庚社區長照站　齊跳活力不老健康操

▲縣長翁章梁疫情趨緩視察嘉義長庚社區長照站 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應疫情趨緩，社會已逐漸回歸正常生活，嘉義長庚醫院關懷鄉鎮社區長輩們健康，針對所承辦的嘉義縣6個長照醫事C據點也重新啟動。日前由縣長翁章梁與衛生局趙紋華代理局長將親自到義竹鄉溪洲村活動中心據點關心社區復課情形，陪伴長輩一起跳「活力不老健康操」活動筋骨，及玩起另類「七巧板」益智等桌遊。

在疫情停課期間，嘉義長庚服務不中斷，每週皆有專業護理師透過電話向長輩問候持續關懷，並依長輩身體狀況提供各類慢性疾病衛教、居家用藥指導及防疫相關防護指導，共同來守護社區長輩健康。現況各據點皆建置生理量測設備，除了每天可幫長輩監測血壓、體重、手握力等健康數據外，也安排智力啟發拼圖遊戲、手作DIY及烘焙豐富多樣課程，另每週也有健康衛教講座及導入預防延緩失能專案，達到預防醫學及健康促進的功效。

復課後護理師也指導社區長者配合遵守防疫新生活原則，建立實名制，每位長輩報到時皆進行TOCC調查及採實名制登錄、入口處提供洗手用品及用物，教導長輩正確戴口罩、勤洗手及每次活動前長輩量測體溫，有症狀者協助就醫服務，並已裝設隔板使長輩能保持適當社交距離，每次活動後進行環境清潔消毒，以確保防疫安全，將防疫新生活原則，實踐生活化。

嘉義長庚醫院日前也將義竹鄉A級單位辦公室與溪洲村C據點結合，透過專屬長照個管師駐地深耕及主動發掘需要長照需求的長輩，並與村里長密切合作快速連結提供各類長照2.0資源轉介及服務，以確保長輩健康。



►夏天剛開始，現在買最好