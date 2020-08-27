唉嗆跋扈粗暴無禮　蔡壁如反擊：那麼不喜歡我為何老送水果到市長室？

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

北農前董座許長仁於臉書接露遭拔官內幕，批評台北市長幕僚蔡壁如是一個跋扈粗暴無禮，欠缺學養卻又目空一切的女人，很不喜歡她。對此，蔡壁如27日隔空回應，「如果當初那麼不喜歡我，那又為何老是要送水果到市長室？」

許長仁表示，曾在市長室被蔡壁如指著鼻子質問，「張榮味說他要殺你！你知道不知道？」當下許長仁再三向蔡壁如保証，「我和張榮味是認識多年的好友，張榮味不可能殺我」，而蔡壁如拿著手機要求，「那你現在立刻打電話給張榮味！叫張榮味向柯市長報告他不會殺你！」許長仁回應，「張榮味不是柯市長的部屬，憑什麼要跟柯市長報告？」而柯文哲在旁搔頭不語，蔡壁如喋喋不休。

不過，最後許長仁仍接到電話通知要被換掉，讓他相當憤慨「如此這般裝肖維」，並想起有不少人曾告誡他，「想保住職位要跟蔡壁如搞好關係」。

隨後，蔡壁如在臉書發文表示，過去因為是台北市政府市長幕僚，因此對於許多的責難，不會去主動回應，但現在已經是立法委員，不再是台北市政府的幕僚，所以必須說，「如果當初那麼不喜歡我，那又為何老是要送水果到市長室？也因為這樣的事，常害得我被市長指責。」

蔡壁如反問，當時又是誰想要董事長與總經理的位置？才引起了一波韓流？「搶了菜攤、丟了江山」是否能喚起一些人的回憶呢？任何事都是有脈絡可循的。

蔡壁如說，到國會半年多來，只想專注做好立法與監督工作，為民眾的荷包把關。希望這些過去的事，就讓它如雲煙散去，不要牽扯大家的未來。