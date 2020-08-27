快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

記者許宥孺／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免成功後，有民眾陸續發起罷免議員活動，罷免市議員陳致中團體在3日上午北上赴中央選舉委員會遞交第一階段連署書，共計有3500份，罷中總部27日正式收到中選會核准函文，第一階段已達法定提議人數，罷中總部將於規定期程內派員前往中選會領取連署人名冊，預計9月4日啟動第二階段連署。

▲高雄市議員陳致中 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼罷中總部27日收到中選會核准函文。（圖／記者許宥孺翻攝）

罷中總部發言人郭倫豪表示，8月3日親送罷中第一階段提議人名冊共3500份，經過中選會多日審查，符合規定約3300人，已達法定提議人數，待罷中總部派員中選會領取連署人名冊後，第二階段連署工作即正式展開。

郭倫豪說，提議階段，各連署站每日都有數百人前來連署，響應非常熱烈，來者多數表示對於選區議員陳致中，平常不務正業，藉著蹭韓、蹭馬、蹭議題，儼然成了全國的不分區議員，其目的不過是為了打自己的知名度、刷自己的存在感，對於選區選民卻一點貢獻都沒有。

▲罷中總部發言人郭倫豪 。（圖／記者洪正達攝）

郭倫豪認為，陳致中對父親貪汙一事借政治迫害為由轉移焦點；召妓事件，愧對妻子對丈夫的信任，以及孩子對父親的期待；議會開議，趁著上班時間跑去舒壓按摩，種種荒唐行徑，經過法院認證、媒體大肆報導，也看不到陳致中有任何慚愧悔意，讓全國笑話我們前鎮、小港怎麼選出這樣的議員，前鎮小港人面子不知道要掛在何處。因此，罷免陳致中的行動勢在必行，更是地方人士眾人的期待。

第二階段將於9月4日正式啟動，並於9月5日上午10時成立罷免陳致中總部，預計11月2日前完成3萬5000人連署(法定28062人)送中選會審查。