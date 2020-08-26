港警再出動！民主黨2立法會議員家中被捕　涉嫌參與「721暴動」

▲去年屯門遊行，港警出動。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼前香港眾志成員周庭等人早前被捕後，香港立法會議員許智峯及林卓廷今（26）早上分別在臉書發文，稱警方前往他們的住所將2人拘捕。民主黨指他們兩人「涉及去年屯門警署案件」。另外，居於天水圍的網媒「熙熙直擊」，今早也被警方上門拘捕。

▲許智峯（左）和林卓廷（右）。（圖／翻攝自臉書）

據《香港01》報導，許智峯臉書管理員透露，「許智峯被捕！突然有三名新界北警察來到許智峯家話要搜屋！」林卓廷facebook則指，警方上門拘捕時，指他「涉嫌參與去年721暴動、7月6日屯門警署外串謀他人毀壞財物及妨礙司機公正罪名拘捕他。」

民主黨則在facebook表示，「警察剛分別到寓所拘捕林卓廷及許智峯，指他們涉及去年屯門警署案件」、「另外，警察指林卓廷721事件中涉及暴動罪！」

而據網媒「熙熙直擊」的直播片段顯示，警員上門一刻，首先不斷傳出拍門聲及門鈴聲。他開門後，警方表示有搜查令，並指因安全問題，首先要開燈，並指不准拍攝，1名相信是男警稱，「立即停止拍攝！我會向你解釋我的身份和我的來意，並且向你出示法庭搜查令！」其後直播中斷。

▲去年的721反送中遊行。（圖／路透社）

據悉，去年7月6日，有團體發起光復屯門公園行動，當日大會指約有1萬人參與，警方則稱有1800人參加。遊行結束後，有示威者在西鐵站外集結及堵路，入夜後轉至屯門警署外聚集及叫囂。民主黨立法會議員林卓廷、許智峯當時前往現場進行調停。