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廣東海警逮捕12名偷渡客　RFA：被捕港青欲前往台灣

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲傳至少10名香港示威者偷渡台灣失敗。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國海警官方微博26日通報指出，23日9時許，廣東海警局在粵港東南方向管轄海域內（21°54'00''N，114°53'00''E）查獲涉嫌非法越境的快艇1艘，抓獲李某某、鄧某某等10餘名涉嫌非法越境人員。目前，案件正在進一步偵辦中。

臉書《自由亞洲粵語 RFA Cantonese》指出，船上有12名香港年青人，當時他們正前往台灣。廣東海警所說的「李某某」，就是李宇軒，其餘被拘捕的都參與過反修例運動，部分人早前在香港被拘捕後正在保釋候審。

該批香港青年目前均被中國海警扣押，中國公安仍調查中。根據大陸刑法，公安局可以以刑事責任對偷渡者進行立案追責，偷渡者判處1年以下有期徒刑，之後才會遣返香港。

李宇軒是「香港故事」成員，在8月10日香港警務處國安處人員拘捕壹傳媒創辦人黎智英父子及壹傳媒高層同一天，也被正式拘捕，之後獲準保釋外出。

此外，香港《星島日報》報導，香港水警7月22日也在沙洲海面，截獲2名企圖非法進入大陸的香港男子，正調查其偷渡動機。近期，從海路偷渡到大陸的情況有所增加，部分是走私客及逃避病毒檢測的人，還有一些疑似曾參與「反送中」的示威者，他們先以假身分偷渡到大陸，再伺機尋求台灣「庇護」。

據《大公報》報導，參加過反修例抗爭的香港青年近日紛紛打探逃走路線，且因風險高、需求大，著草費（潛逃費）更已從原先的數萬港元，飆升至30萬到100萬港元不等。其中，走西貢、香港仔、筲箕灣等碼頭水路偷渡台灣，成為港人的首選。

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