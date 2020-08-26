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陸產業「去美化」後推「去台化」？　陸委會諮委示警

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▲▼面對中美貿易戰升級，在陸台商必須透過加速轉型升級、擴大內銷或轉移生產基地等策略因應。（圖／記者陳政錄攝）

▲在中美關係激化的背景下，陸委會諮委提醒大陸在推動產業「去美化」後，是否進一步「去台化」，政府應審慎觀察。圖為湖北一製造業台商工廠。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

陸委會日前舉行第21次諮詢委員會議，擘畫兩岸政策藍圖。值得注意的是，由於近期中美關係激化，有諮委在會上示警，政府應觀察大陸在推動產業「去美化」後，是否進一步「去台化」及其對台灣經濟的可能影響。

陸委會因業務需要，會遴聘學者、專家為顧問或諮詢委員，其中諮詢委員編制有25人，為政府兩岸政策提出建言。

針對新冠肺炎疫情對中國大陸發展，以及兩岸經貿之影響跟因應作為，在日前由陸委會召開的諮詢委員會議上，學者說明，疫情除重創中國大陸自身經濟外，亦造成國際及美中關係劇變，加上內部債務過高及洪災問題、外部南海爭端及美國大選因素等，未來發展多面受阻，以致大陸官方積極提出因應政策（擴大宏觀政策、推動「新型基礎設施」、倡導「地攤經濟」等）緩解經濟衰退等問題。

▲▼陸委會主委陳明通16日主持記者會，對港版國安法之政府立場與因應進行說明。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會日前召開諮詢委員會議。（圖／記者陳政錄攝）

展望未來，部分委員認為，全球反中情緒「固化」，國際對陸交往將趨內斂，相關情勢衝擊「一帶一路」、「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」等中國大陸對外政經發展戰略，加上全球需求衰退，大陸官方推動「經濟內循環」已成不可逆趨勢。

對台灣的影響上，陸委會諮委認為，由於我國近年來經濟成長結構已逐漸轉為政府投資帶動內需成長模式，疫情對經濟的衝擊相對可控，兩岸經貿則受惠中國大陸轉單效益及其推動「新型基礎設施」商機，呈逆勢成長態勢；但委員提醒，此僅係疫情下的短期效果，未來在陸方強推「經濟內循環」下，內需市場將更競爭，恐不利專營中國大陸內需市場之台商，政府應持續支持台商多元布局新南向、中東歐等國際市場。

部分諮委進一步提到，目前兩岸經貿仍受北京當局片面政治阻礙的威脅，未來我方宜以不挑釁、不交惡、不屈服的立場面對兩岸局勢，並審慎密注陸方對我統戰作為，妥適因應。另未來高科技等關鍵產品之供應鏈，可能分化成美、中兩套系統，政府應趁此次疫情，國際對我信賴度大幅上升之時，積極深化台美、國際鏈結，融入國際生態鏈。

近期愛奇藝、淘寶台灣等陸資背景平台相繼受到審查，陸委會委員指出，為避免中國大陸利用「半公半私」企業滲透我企業、產業，進而對我國安、資安等構成威脅，政府應適時調整相關法規措施，加強對陸企的辨識，並思考進行策略調整，避免陸方統戰滲透。

最後有部分委員提醒，政府應觀察中國大陸是否因經濟下行展開軍工建設投資之「大建軍」，以及推動產業「去美化」後，是否進一步「去台化」及其對台灣經濟的可能影響。

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