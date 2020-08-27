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蔡英文：口罩日產2000萬片　把戰略產業留國內確保物資供應無虞

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▲總統蔡英文於中常會前受訪回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日於澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）所舉辦的「ASPI印太領袖對話」（Indo-Pacific Leaders’ Dialogue）中指出，在新冠肺炎疫情影響下，政府要讓一些戰略性產業留在國內，確保重要物資供應無虞。

蔡英文指出，有在關注疫情對經濟的影響，尤其是全球供應鏈的重組，疫情凸顯當前供應鏈在提供基本醫療用品和個人防護裝備的風險，「因此，世界各地的自由市場經濟體都在密切關注全球貿易流量、供應鏈安全以及『回流』或重建某些戰略性產業的必要性。」

蔡英文表示，台灣迅速動員個人防護裝備產業來對抗疫情，將口罩的日產能從100萬片增加到2,000萬片，「政府將提供更多的支持，讓一些戰略性產業留在國內，以確保重要物資供應無虞。」

蔡英文指出，政府密切關注的產業有個人防護裝備、醫療用品、能源和食品，「我們認為，在當前的國際氛圍下，各國經濟尤其是關鍵產業，維持自我供應無虞，這是非常重要的。」

蔡英文表示，因為許多國內企業在全球供應鏈中發揮重要的連結作用，我們也密切關注國際經濟的變化，疫情加劇中國與美國及其他理念相近國家間的貿易對峙，「我們要確保國內企業準備好在當前的貿易環境中大展身手，尤其要考量製造地或市場的潛在變化。」

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