蔡英文：台灣是台灣！不曾接受北京管轄　存在無庸置疑

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日於澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）所舉辦的「ASPI印太領袖對話」（Indo-Pacific Leaders’ Dialogue）中重申，台灣是民主蓬勃發展的國家，對岸對台灣沒有管轄權，「台灣是台灣，我們的存在無庸置疑，我們有自己的政府，有自由的選舉制度，人民可以選擇自己的領導人，也有自己的軍隊和民主制度，不曾接受過北京管轄。」

對於「一中政策」的解讀，蔡英文表示，對岸領導人習近平年初的聲明，北京的一個中國在本質上就是「一國兩制」，這是台灣人民無法接受的，尤其是已經目睹香港的情況。

蔡英文表示，台灣是個民主蓬勃發展的國家，對岸對台灣沒有管轄權，我們的公民享有完全的政治權利，我們拒絕任何矮化臺灣的意圖，「台灣致力維繫台海和平穩定，我相信國際社會也都注意到了」。

蔡英文強調，台灣是台灣，我們的存在無庸置疑，「我們有自己的政府，有自由的選舉制度，人民可以選擇自己的領導人，也有自己的軍隊和民主制度，不曾接受過北京管轄。」

蔡英文表示，我們致力台海和平穩定的承諾。只要有助雙方互蒙其利，樂於與對岸協商，重要的是協商必須是基於「和平、對等、民主、對話」四項原則。

蔡英文強調，「和平」，就是我們致力維持兩岸和平，而對岸也必須放棄對台灣的武力威脅；「對等」，則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」，就是北京一定要體認到台灣的前途要由臺灣人民決定；而「對話」，就是在不預設政治前提情況下，我們不迴避與北京進行對話。如果能秉持這些原則，台灣願意推動兩岸互動。

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