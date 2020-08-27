快訊／北部流行音樂中心開幕　蔡英文感謝歷任台北市長：增資建設的典範

▲台北市長柯文哲、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席北部流行音樂中心開幕儀式。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

北部流行音樂中心27日舉行開幕儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲、文化部長李永得共同到場；儘管蔡英文與柯文哲幾近「零互動」，但她仍在致詞時，感謝柯文哲、北市團隊，強調這是中央、地方合作，投資台北、建設地方的典範。

本次開幕活動，蔡英文與柯文哲的互動成為外界關注的焦點，整場多行禮如儀，交涉在座位安排、活動規劃下，兩人幾近「零互動」。不過，她在致詞時提到，該場館的興建，必須感謝歷屆閣揆、文化部長，「也要感謝柯文哲市長，還有歷任的台北市長」。

蔡英文表示，她也要感謝北市府的團隊，讓中央出資、地方經營的計畫可以順利完成，這是中央地方共同合作，投資台北、建設地方的典範。

▲台北市長柯文哲、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席北部流行音樂中心開幕儀式。（圖／記者林敬旻攝）



對於文化的建設，蔡英文笑著說，她不會唱歌，也不會跳舞，但喜歡聽流行音樂，「這樣也算是音樂人吧」。她指出，過去幾十年，台灣都是流行音樂中心，許多傳唱金曲都是從台灣流行起來，因為我們有一個民主自由的社會，讓各種音樂形式都可以多元呈現。

蔡英文表示，很多音樂創作跟表演的人都告訴她，從pop、live house到小巨蛋中間，其實少了中型場館，如今終於見證亞洲第一座由國家出資的國際流行音樂中心。

蔡英文表示，這座場館可以容納5000到6000人，不論隔音防震，或者演出專業設備上都符合國際規格，同時很多不同場館可以讓不同表演者因應不同表演形式選擇不同場館。

最後，蔡英文還替文化部打廣告，強調如果大家有抽到藝放券的話，而且還沒使用，還沒用完的話，可以用藝放券買票進場，好好享受台灣流行音樂的魅力。

蔡英文說，流行音樂就是大眾音樂，北流開幕後，還有高雄流行音樂中心，即將在明年正式營運，未來北台灣和南台灣都會有流行音樂的基地，民主自由的台灣，流行音樂會在政府支持下蓬勃發展，「感謝所有台灣的音樂人，台灣有你們就是我們最大的資產」。

▲台北市長柯文哲、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席北部流行音樂中心開幕儀式。（圖／記者林敬旻攝）