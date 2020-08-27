快訊／蔡英文宴請民進黨立委　立法院擬提前開議審紓困3.0

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌27日共同出席北部流行音樂中心開幕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院二次臨時會不開，讓紓困3.0追加預算卡關。根據規劃，立法院新會期預計在9月1日接待捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrcil）參訪團完後啟動。總統蔡英文與行政院長蘇貞昌28日將在台北賓館宴請民進黨立委，研擬朝野攻防。

立法院第10屆第2會期9月1日起報到，關於開議日期，立法院長游錫堃日前受訪時表示，過去立院每年第二會期開議常在9月下旬，這次希望9月中旬就開議，但仍要透過朝野協商決定，目前構想就是「希望早一點開」。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，過往總統蔡英文都會在開議前，以便當會形式分批宴請立委，聽取黨籍立委意見，行政院長蘇貞昌則以行政立法黨政協調會報形式與民進黨立委交換想法，這次府院協調同一時間辦理。

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