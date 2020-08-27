內政部修政黨法　政黨違規負責人連坐罰「最重處100萬罰鍰」

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

內政部27日部務會報通過「政黨法」部分條文修正草案，主要包括明定政黨違反規定可連帶處分政黨負責人最高100萬罰鍰；對於選任人員違反國家安全法或組織犯罪防制條例，經判決確定，得廢止政黨備案等，以引導政黨正常運作，同時維護國家社會秩序及民眾安寧生活。

內政部表示，「政黨法」自106年12月6日公布施行，迄今已逾2年，其間歷經107年地方公職人員選舉與109年總統、副總統及立法委員選舉，為解決實務上所遇問題，參酌各界所提意見，進行通盤檢討，使法制規範更加周延完善。

這次草案新增規定，對於政黨收受法定經費，應存入以政黨名義開立的金融機構專戶、每年度應依法申報財報及不得招收16歲以下黨員等相關規定，政黨負責人應負監督之責，若政黨違反規定，除依規定處罰政黨外，將連帶處分政黨負責人2萬到100萬元的罰鍰。

為免政黨負責人角色混淆，草案明定政黨負責人不得兼任其他政黨的負責人或選任人員。另考量政黨負責人為政黨的關鍵職務，也新增規定曾犯國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法相關罪，經判刑確定者，不得為政黨負責人。同時修正政黨負責人年齡下限為23歲，以符合各類公職人員選舉被選舉人年齡下限。

為杜絕空殼政黨，確保政黨能遂行其功能，這次草案增訂政黨存續期間應持續招募黨員，維持100人以上黨員人數的規定。另明確規範黨員人數超過300人，得選出黨員代表，召開黨員代表大會，行使黨員大會的職權。以及黨員大會或黨員代表大會的召開，黨員或黨員代表應親自出席，如有不可抗力因素，始例外得以視訊方式為之。

同時為避免謀利，草案也明定政黨辦公處所禁止出租，違者將處政黨10萬元以上50萬元以下罰鍰，經限期改善而不遵從者，並得按次處罰；針對政黨領取的補助金，也新增要求每年應有5％用於培育或促進單一性別政治活動，以提升性別的參政機會與能力。



內政部表示，針對部分政黨成員涉有侵害國家法益或聚眾實施暴力情事，不僅危及公共安全與社會秩序，更嚴重影響社會安寧及民眾觀感，違反政黨設立本質，因此，這次草案新增對於政黨組織運作等決策具有實質影響力的選任人員，如有違反國家安全法或組織犯罪防制條例等，經判刑確定且情節重大者，得廢止其政黨備案，以期政黨政治的正向發展。

此外，修正草案也規定，經司法院憲法法庭宣告解散、自行解散或經廢止備案的政黨，不得以同一政黨名稱或簡稱再設立政黨及活動，其依政黨比例產生的立法委員，自判決生效日、解散或廢止備案日起，亦喪失資格。本次政黨法部分條文修正草案將依法制作業程序，陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。

內政部訂定違規項目，「政黨收受法定經費未存入專戶」政黨處50~250萬元、負責人10~50萬元；「財務未如期申報」政黨處100~500萬元、負責人20~100萬元；「財務申報補正仍不符規定」政黨處20~100萬元、負責人處5~25萬元；「招收16歲以下黨員」政黨處10~50萬元、負責人處2~10萬元。