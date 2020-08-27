　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部修政黨法　政黨違規負責人連坐罰「最重處100萬罰鍰」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院院會,內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

內政部27日部務會報通過「政黨法」部分條文修正草案，主要包括明定政黨違反規定可連帶處分政黨負責人最高100萬罰鍰；對於選任人員違反國家安全法或組織犯罪防制條例，經判決確定，得廢止政黨備案等，以引導政黨正常運作，同時維護國家社會秩序及民眾安寧生活。

內政部表示，「政黨法」自106年12月6日公布施行，迄今已逾2年，其間歷經107年地方公職人員選舉與109年總統、副總統及立法委員選舉，為解決實務上所遇問題，參酌各界所提意見，進行通盤檢討，使法制規範更加周延完善。

這次草案新增規定，對於政黨收受法定經費，應存入以政黨名義開立的金融機構專戶、每年度應依法申報財報及不得招收16歲以下黨員等相關規定，政黨負責人應負監督之責，若政黨違反規定，除依規定處罰政黨外，將連帶處分政黨負責人2萬到100萬元的罰鍰。

為免政黨負責人角色混淆，草案明定政黨負責人不得兼任其他政黨的負責人或選任人員。另考量政黨負責人為政黨的關鍵職務，也新增規定曾犯國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法相關罪，經判刑確定者，不得為政黨負責人。同時修正政黨負責人年齡下限為23歲，以符合各類公職人員選舉被選舉人年齡下限。

為杜絕空殼政黨，確保政黨能遂行其功能，這次草案增訂政黨存續期間應持續招募黨員，維持100人以上黨員人數的規定。另明確規範黨員人數超過300人，得選出黨員代表，召開黨員代表大會，行使黨員大會的職權。以及黨員大會或黨員代表大會的召開，黨員或黨員代表應親自出席，如有不可抗力因素，始例外得以視訊方式為之。

同時為避免謀利，草案也明定政黨辦公處所禁止出租，違者將處政黨10萬元以上50萬元以下罰鍰，經限期改善而不遵從者，並得按次處罰；針對政黨領取的補助金，也新增要求每年應有5％用於培育或促進單一性別政治活動，以提升性別的參政機會與能力。

內政部表示，針對部分政黨成員涉有侵害國家法益或聚眾實施暴力情事，不僅危及公共安全與社會秩序，更嚴重影響社會安寧及民眾觀感，違反政黨設立本質，因此，這次草案新增對於政黨組織運作等決策具有實質影響力的選任人員，如有違反國家安全法或組織犯罪防制條例等，經判刑確定且情節重大者，得廢止其政黨備案，以期政黨政治的正向發展。

此外，修正草案也規定，經司法院憲法法庭宣告解散、自行解散或經廢止備案的政黨，不得以同一政黨名稱或簡稱再設立政黨及活動，其依政黨比例產生的立法委員，自判決生效日、解散或廢止備案日起，亦喪失資格。本次政黨法部分條文修正草案將依法制作業程序，陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。

內政部訂定違規項目，「政黨收受法定經費未存入專戶」政黨處50~250萬元、負責人10~50萬元；「財務未如期申報」政黨處100~500萬元、負責人20~100萬元；「財務申報補正仍不符規定」政黨處20~100萬元、負責人處5~25萬元；「招收16歲以下黨員」政黨處10~50萬元、負責人處2~10萬元。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
雨炸宜蘭！地下停車場成大水坑　車子在汪洋中移動
台中嬤走失街頭　警一查大驚：她是清朝人！116歲人瑞養生秘訣
人妻跟老公激戰被逼「LIVE播送呻吟」！他騙啪喊：表現不好再
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

國土計畫補償辦法出爐　內政部：既有合法權利受損可獲補償

黃珊珊反擊外交部：防疫會議只討論防疫旅館　沒參與捷克團相關討論

民進黨揭露2大事實　質疑馬英九、國民黨刻意恫嚇台灣人民

轟馬「終戰說」為匪宣傳！王世堅：不敢對抗就閃去旁邊

內政部修政黨法　政黨違規負責人連坐罰「最重處100萬罰鍰」

影／國民黨傳拱「侯盧配」參選總統　侯友宜：實現市民期待才是市長本份

蔡英文：口罩日產2000萬片　把戰略產業留國內確保物資供應無虞

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

台海軍事情勢緊張　蔡英文提出台灣準備的3大關鍵

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

國土計畫補償辦法出爐　內政部：既有合法權利受損可獲補償

黃珊珊反擊外交部：防疫會議只討論防疫旅館　沒參與捷克團相關討論

民進黨揭露2大事實　質疑馬英九、國民黨刻意恫嚇台灣人民

轟馬「終戰說」為匪宣傳！王世堅：不敢對抗就閃去旁邊

內政部修政黨法　政黨違規負責人連坐罰「最重處100萬罰鍰」

影／國民黨傳拱「侯盧配」參選總統　侯友宜：實現市民期待才是市長本份

蔡英文：口罩日產2000萬片　把戰略產業留國內確保物資供應無虞

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

台海軍事情勢緊張　蔡英文提出台灣準備的3大關鍵

正妹遭前男友上傳性愛片…第2任「下架偷備份」　分手嗆：要跟全部人講

「李先生」又惡鬧永和餐廳　10個送達無此人！業者怒揭3手法：別再受騙

【戒急用忍李登輝2】林忠正／從沒有實權的總統　到一刀斬殺的劍道手

每天中午都看盤！他一買股票就瘋狂瞎操心　網推爆這4支：ALL IN啦

堅果營養各不同！專家曝「年齡決定怎麼吃」…把握3原則吃得健康

苗栗「帥炸猛男」消防員雪山救難　摔落10米陡坡...重傷住加護病房

美國為何關中國領事館？FBI調查披露細節

奠定周迅影后地位　《蘇州河》數位修復20年後在台上映！

蔡詩芸產後「腳變大」美鞋塞不進　趁機搶逛JIMMY CHOO最愛這雙

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

快訊／行政院急挪經費10幾億　支應安心旅遊補助到9月底

黃捷退出時代力量：黨內民主已蕩然無存

徐永明收賄、國昌錄音檔　時力1個月內4人出走　

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

台灣對美軍購增加810億　「岸置魚叉飛彈」擊殺率提升至70%

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

哪來萬人？王定宇批名嘴專家造謠

侯友宜宴請新北跨黨立委　「賴品妤、羅致政遲到1小時」余天缺席

黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　陳為廷女友急電溝通反遭斥

黃捷退黨時力下一個　網傳是她

獨／英國前議長邀蔡英文回倫敦母校演講

老字號餐廳遭罰　柯文哲籲「尊重法治」

機車停等區是自以為大的發明　柯文哲：在南部搭公車是「厭桃」

更多熱門

相關新聞

數位身分證200元變900元貴在這　「軍事機密等級」超越健保卡、信用卡

數位身分證200元變900元貴在這　「軍事機密等級」超越健保卡、信用卡

內政部25日預告「戶政規費收分標準」修正草案，透露民眾補領數位身分證擬由現行的200元調漲至900元，引發收費太貴的質疑。對此，內政部戶政司長張琬宜26日解釋，數位身分證無論在卡體、晶片皆採最高安全標準製作，等級比健保卡、信用卡還要高，且很多功能已達軍事機密等級。

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

「台知計畫」有4衝擊、7爭議！

「台知計畫」有4衝擊、7爭議！

9/1日起電費新規上路　房東違規最重罰30萬

9/1日起電費新規上路　房東違規最重罰30萬

關鍵字：

內政部政黨法

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

2020下半年「財運事業最旺3星座」

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

農曆7月「衣服穿3種顏色」惹到凶鬼？關鍵2件事就能破解

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面