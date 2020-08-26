　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數位身分證200元變900元貴在這　「軍事機密等級」超越健保卡、信用卡

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蘇晏男／台北報導

內政部25日預告「戶政規費收分標準」修正草案，透露民眾補領數位身分證擬由現行的200元調漲至900元，引發收費太貴的質疑。對此，內政部戶政司長張琬宜26日解釋，數位身分證無論在卡體、晶片皆採最高安全標準製作，等級比健保卡、信用卡還要高，且很多功能已達軍事機密等級。

針對10月可能要補發數位身分證，其費用引發民眾疑慮，張琬宜表示，數位身分證跟紙本身分證，在防偽功能、網路身分識別等功能都不太一樣，所以製發成本不管在卡體材質、晶片本身，都採用非常高標準的國際安全驗證的品質，成本相對比紙本高。

▲▼數位身分證防偽說明。（圖／內政部提供）

▲數位身分證防偽說明。（圖／內政部提供，下同）

張琬宜指出，目前數位身分證的卡體材質與晶片，皆採最高安全標準製作，整個規劃都比健保卡、移民署外僑居留證或一般金融卡、信用卡，等級還要高非常多，這部份是為了要強化民眾身分安全的保障。

她強調，數位身分證採用PC多層膜、個人資料用雷射石刻，且晶片本身有存取控制、防竄改複製的功能，有通過安全標準的驗證，裡面有很多功能已經達到軍事機密等級。

至於補領數位身分證的價格，張琬宜表示，數位身分證首次發給民眾不收費用，拿紙本身分證換數位身分證也不收費用，只有在民眾拿數位身分證後，因為個別因素遺失了，「遺失本身就有不法的管控，當然也有個人保管責任問題」，所以要強化風險控管，這些人規畫要收取900元。

張琬宜補充，損毀的話是換發，這方面只有300元，只有遺失，「根本沒有拿原本證件來跟我換的時候，這時候我們才會收900」。

「這個只是預告，各界都可以來表示意見」。張琬宜強調，900元是目前跟各機關討論結果，一般像現在外僑居留證收費1千元，晶片護照1300元，內政部也有考慮民眾負擔太高，補領部分規劃900元，是紙本補領價格4倍，換證300元，補領是換證3倍，但其實在倍數上，已經有考慮民眾負擔，所以比起現在紙本遺失補發的倍數，已經有調降，然後再參考外僑居留證、晶片護照，補領定在900元，沒有高過於其他證卡，且安全性比其他證卡高很多。

另外，民眾換發數位身分證多久能領取？張琬宜指出，遺失的話，補發一般來講，會詳細查證身分，然後也要管控不法風險，因此規劃申請到領到證約7至10天。

▲▼數位身分證防偽說明。（圖／內政部提供）

▲▼數位身分證防偽說明。（圖／內政部提供）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
一晚沒戴大戰3次！清純女星19歲陪睡名導　被拋棄拍片一脫爆紅
T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」　坦承3年前認識
梅西離開巴塞隆納原因曝光！新主帥一句話讓他氣到走人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／馬英九高分貝轟蔡英文　連打兩張牌替下一步鋪路

陳為廷女友曝光！黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　急電溝通反遭斥

民眾黨選戰練兵保證金慘賠1012萬　柯文哲：會不會窮到變衣衫襤褸

王世堅批馬英九失格：「家賊」與中共的臍帶剪不斷

數位身分證200元變900元貴在這　「軍事機密等級」超越健保卡、信用卡

安心旅遊補助加碼再評估　蘇貞昌：人民血汗錢應花在刀口上

雲端最前線／時力內鬥掀茶壺風暴？「國運昌隆黨」成真？

侯友宜晚間宴請新北跨黨派12立委：雙向溝通爭取建設經費

時力抓內鬼竊錄黃國昌錄音檔　邱顯智：報案「對決邪魔歪道」

影／蘇貞昌「一把掃帚」講的是決心　引赤壁之戰再嗆馬英九

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

幕後／馬英九高分貝轟蔡英文　連打兩張牌替下一步鋪路

陳為廷女友曝光！黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　急電溝通反遭斥

民眾黨選戰練兵保證金慘賠1012萬　柯文哲：會不會窮到變衣衫襤褸

王世堅批馬英九失格：「家賊」與中共的臍帶剪不斷

數位身分證200元變900元貴在這　「軍事機密等級」超越健保卡、信用卡

安心旅遊補助加碼再評估　蘇貞昌：人民血汗錢應花在刀口上

雲端最前線／時力內鬥掀茶壺風暴？「國運昌隆黨」成真？

侯友宜晚間宴請新北跨黨派12立委：雙向溝通爭取建設經費

時力抓內鬼竊錄黃國昌錄音檔　邱顯智：報案「對決邪魔歪道」

影／蘇貞昌「一把掃帚」講的是決心　引赤壁之戰再嗆馬英九

中職／首批美濃少棒打職棒　劉貴元飲水思源捐簽約金

粉紅泡泡夜掀夏戀情人節序幕　花蓮連5天嗨翻...八三夭王心凌+煙火

7星座下半年恐遭「離奇怪事」纏身！　TOP1要注意金錢的事

愛莉莎莎素顏出浴！他看照片嚇壞「差好大」　網大讚真實：沒有塑膠味

幕後／馬英九高分貝轟蔡英文　連打兩張牌替下一步鋪路

再難訂也想吃！網友熱議10家米其林摘星餐廳　RAW排第2名

別再說台灣蝦蝦不好了！漁業署揭「3大機制」把關：N個政府單位給你靠

陳為廷女友曝光！黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　急電溝通反遭斥

嘉南高屏升級「豪雨特報」　雨彈再擴大續掃11縣市

羈押期滿出來續施暴　警掃蕩...台南「陸橋幫」併軌8人落網

connect select db:news error

相關新聞

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

內政部推動換發數位身分證，預告「戶政規費收費標準」修正草案，民眾補領身分證擬由現行的新台幣200元，調漲為900元，引發熱議與批評。對此，內政部26日緊急出面澄清，將來首次領數位身分證將免費換發，不收取費用，至於後續若遺失換發規劃收取新台幣900元，是因為除了成本還要加上相關資安風險控管及進行審慎查證作業費用。

美堵出漏洞　中企藉交易取得晶片技術

美堵出漏洞　中企藉交易取得晶片技術

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

「台知計畫」有4衝擊、7爭議！

「台知計畫」有4衝擊、7爭議！

拿好拿滿！飛航卡限時回饋里程加碼

拿好拿滿！飛航卡限時回饋里程加碼

關鍵字：

數位身分證內政部信用卡晶片健保卡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經
connect select db:news error

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面