數位身分證200元變900元貴在這　「軍事機密等級」超越健保卡、信用卡

記者蘇晏男／台北報導

內政部25日預告「戶政規費收分標準」修正草案，透露民眾補領數位身分證擬由現行的200元調漲至900元，引發收費太貴的質疑。對此，內政部戶政司長張琬宜26日解釋，數位身分證無論在卡體、晶片皆採最高安全標準製作，等級比健保卡、信用卡還要高，且很多功能已達軍事機密等級。

針對10月可能要補發數位身分證，其費用引發民眾疑慮，張琬宜表示，數位身分證跟紙本身分證，在防偽功能、網路身分識別等功能都不太一樣，所以製發成本不管在卡體材質、晶片本身，都採用非常高標準的國際安全驗證的品質，成本相對比紙本高。

▲數位身分證防偽說明。（圖／內政部提供，下同）

張琬宜指出，目前數位身分證的卡體材質與晶片，皆採最高安全標準製作，整個規劃都比健保卡、移民署外僑居留證或一般金融卡、信用卡，等級還要高非常多，這部份是為了要強化民眾身分安全的保障。

她強調，數位身分證採用PC多層膜、個人資料用雷射石刻，且晶片本身有存取控制、防竄改複製的功能，有通過安全標準的驗證，裡面有很多功能已經達到軍事機密等級。

至於補領數位身分證的價格，張琬宜表示，數位身分證首次發給民眾不收費用，拿紙本身分證換數位身分證也不收費用，只有在民眾拿數位身分證後，因為個別因素遺失了，「遺失本身就有不法的管控，當然也有個人保管責任問題」，所以要強化風險控管，這些人規畫要收取900元。

張琬宜補充，損毀的話是換發，這方面只有300元，只有遺失，「根本沒有拿原本證件來跟我換的時候，這時候我們才會收900」。

「這個只是預告，各界都可以來表示意見」。張琬宜強調，900元是目前跟各機關討論結果，一般像現在外僑居留證收費1千元，晶片護照1300元，內政部也有考慮民眾負擔太高，補領部分規劃900元，是紙本補領價格4倍，換證300元，補領是換證3倍，但其實在倍數上，已經有考慮民眾負擔，所以比起現在紙本遺失補發的倍數，已經有調降，然後再參考外僑居留證、晶片護照，補領定在900元，沒有高過於其他證卡，且安全性比其他證卡高很多。

另外，民眾換發數位身分證多久能領取？張琬宜指出，遺失的話，補發一般來講，會詳細查證身分，然後也要管控不法風險，因此規劃申請到領到證約7至10天。