快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部急滅火拋4大成本費用

記者蘇晏男／台北報導

內政部推動換發數位身分證，預告「戶政規費收費標準」修正草案，民眾補領身分證擬由現行的新台幣200元，調漲為900元，引發熱議與批評太貴。對此，內政部26日緊急出面澄清，將來首次領數位身分證將免費換發，不收取費用，至於後續若遺失換發則規劃收取新台幣900元，是因為除了成本還要加上相關資安風險控管及進行審慎查證作業費用。

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

內政部戶政司表示，針對將來數位身分證收費數額正進行法規預告作業，將來第一次領數位身分證將免費換發，不收取費用，後續若遺失或再換發才會收取費用。

對於外界熱議甚至批評未來補領數位身分證費用漲價，內政部對於「已領取數位身分證者申請換證」提出了三項理由解釋，第一、考量數位身分證是採用晶片IC卡，卡體防偽功能增強，晶片安全功能較高。第二、且在中央印製廠集中製證，製卡成本較現行紙本身分證高。第三、連同地方政府收件、發放、運送成本考量。因此，未來已領取數位身分證者申請換證將規劃收取300元。

至於因遺失數位身分證而申請補證者，費用部分還要加上考量相關資安風險控管及進行審慎查證作業，因此規劃收取900元。

內政部強調，數位身分證換補領費用數額的規劃，目前在預告中，歡迎社會各界提供寶貴意見，現行紙本國民身分證的換補領費用，仍維持換領50元、補領200元、並未調升，請社會各界放心。