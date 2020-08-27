假網紅美女邀下注　宅男匯百萬「系統故障」被坑！除暴特勤隊攻堅畫面曝

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊去年接獲線報，發現流竄花蓮地區的賭博詐騙集團與第三方支付公司合作，邀約民眾投注線上賭博，派員工以網紅帥哥美女照片當頭像吸引網友下注，並暗中教唆員工扮演明牌小老師指導下注賺錢，卻設局在網友最後下大注時「系統故障」並封停賭客帳號，經營半年詐騙吸金逾千萬！刑事局鎖定無良賭博機房位置後出動除暴特勤隊破窗攻堅，先後逮捕賭博網站主嫌林男（40歲、有暴力前科）、第三方支付系統商黃男（40歲）等9人。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，2019年接獲被害人報案，指稱在IG、LINE被女性網友搭訕後到至「E世博」賭博網站下注，當時網站客服聲稱可以賺錢投資，誘騙他先儲1千元到「E世博」，等他儲值，入群後，群組內的老師又誘騙他再付3萬元可以進「中群」，再付5萬元可以進「大群」。

之後，賭博集團員工涉假扮老師，會以報明牌讓利，讓民眾剛開始投注都贏錢，等被害人被誘導下注金額超過10萬元時，詐騙集團就控制平台系統，導致被害人下注跟牌時會莫名被踢出系統，客服人員再以話術營造被害人自己手機、電腦網路不穩造成投注失利，甚至封鎖被害人帳號。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

警方清查光北部一名網友下注高達百萬元新台幣，卻慘遭無良集團封鎖憤而報警，警方經歷半年長期監控，與桃園市平鎮警分局、花蓮縣刑大科偵組共組專案小組，報請花蓮地檢署強股檢察官指揮偵辦，並出動刑事局除暴特勤隊幹員破窗攻堅，先在花蓮縣吉安鄉強攻逮捕該詐賭集團鄭姓女子等7嫌。

當警方攻入時，嫌犯著急抽出機房電腦硬碟並用花剪剪壞硬碟IC丟入馬桶企圖滅證，所幸遭警方及時找回，後經過數位鑑識還原犯罪證據，警方查扣該集團教戰守則、LINE對話、業績表、被害人會員資料等證物；清查該集團詐騙人數約150人，所涉不法金額逾千萬，該集團成立約7個月，先後架設「E世博」、「矞皇」、「大數據」、「ERP」等賭博詐騙平台，目前均遭警方封停。

更誇張的是，賭博詐騙機房林姓老闆不但是地方角頭，還勾結桃園市龜山區某第三方支付公司，提供虛擬支付帳號讓賭客匯付賭資，省去賭博機房後續洗錢、聘僱車手領款、購買人頭帳號等成本，儼然成為詐騙新手段，警方訊後將9人以組織犯罪、詐騙等罪嫌送辦，訊後9人遭花蓮地檢署聲押禁見。

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