　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假網紅美女邀下注　宅男匯百萬「系統故障」被坑！除暴特勤隊攻堅畫面曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊去年接獲線報，發現流竄花蓮地區的賭博詐騙集團與第三方支付公司合作，邀約民眾投注線上賭博，派員工以網紅帥哥美女照片當頭像吸引網友下注，並暗中教唆員工扮演明牌小老師指導下注賺錢，卻設局在網友最後下大注時「系統故障」並封停賭客帳號，經營半年詐騙吸金逾千萬！刑事局鎖定無良賭博機房位置後出動除暴特勤隊破窗攻堅，先後逮捕賭博網站主嫌林男（40歲、有暴力前科）、第三方支付系統商黃男（40歲）等9人。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，2019年接獲被害人報案，指稱在IG、LINE被女性網友搭訕後到至「E世博」賭博網站下注，當時網站客服聲稱可以賺錢投資，誘騙他先儲1千元到「E世博」，等他儲值，入群後，群組內的老師又誘騙他再付3萬元可以進「中群」，再付5萬元可以進「大群」。

之後，賭博集團員工涉假扮老師，會以報明牌讓利，讓民眾剛開始投注都贏錢，等被害人被誘導下注金額超過10萬元時，詐騙集團就控制平台系統，導致被害人下注跟牌時會莫名被踢出系統，客服人員再以話術營造被害人自己手機、電腦網路不穩造成投注失利，甚至封鎖被害人帳號。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅，順利破獲該賭博詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

警方清查光北部一名網友下注高達百萬元新台幣，卻慘遭無良集團封鎖憤而報警，警方經歷半年長期監控，與桃園市平鎮警分局、花蓮縣刑大科偵組共組專案小組，報請花蓮地檢署強股檢察官指揮偵辦，並出動刑事局除暴特勤隊幹員破窗攻堅，先在花蓮縣吉安鄉強攻逮捕該詐賭集團鄭姓女子等7嫌。

當警方攻入時，嫌犯著急抽出機房電腦硬碟並用花剪剪壞硬碟IC丟入馬桶企圖滅證，所幸遭警方及時找回，後經過數位鑑識還原犯罪證據，警方查扣該集團教戰守則、LINE對話、業績表、被害人會員資料等證物；清查該集團詐騙人數約150人，所涉不法金額逾千萬，該集團成立約7個月，先後架設「E世博」、「矞皇」、「大數據」、「ERP」等賭博詐騙平台，目前均遭警方封停。

更誇張的是，賭博詐騙機房林姓老闆不但是地方角頭，還勾結桃園市龜山區某第三方支付公司，提供虛擬支付帳號讓賭客匯付賭資，省去賭博機房後續洗錢、聘僱車手領款、購買人頭帳號等成本，儼然成為詐騙新手段，警方訊後將9人以組織犯罪、詐騙等罪嫌送辦，訊後9人遭花蓮地檢署聲押禁見。

 【其他新聞】

►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產　警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍　輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物

炎炎夏日靠這瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
馬丁離婚後再度「同框8年妻」　認愛新女友是爆乳妹
農遊券2.0出爐！「柚香券」買600元送250元
LIVE／北北基升級豪雨！氣象局說明全台最新雨勢
新北驚世媳「狂領婆婆239萬」！蓋印章44次再騙200萬　下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假冒美女議員親哥哥到處借錢　彰化男挨告賠錢和解獲緩刑

女公務員好心提醒「號碼輪到了」　暴力雙胞胎竟直接將她掐脖架走

涉縱放酒駕男　宜蘭賴姓警副分局長、2警員被起訴

快訊／南台連2日暴雨！嘉義八掌溪傳1女落水　橋上遺留一雙拖鞋

假網紅美女邀下注　宅男匯百萬「系統故障」被坑！除暴特勤隊攻堅畫面曝

全案大逆轉...前手球國手陳敬鎧被控「裝瞎詐保」！民事再審勝訴　免賠105萬

海洛因偽裝成「泡麵、爽身粉」　台籍運毒手在泰被捕

「八旬」嬤走失街頭　警一查竟是清朝出生...116歲台中市寶！

超正人妻跟老公激戰…被逼「LIVE播送呻吟」！他騙啪還喊：妳表現不好再來一次

花蓮男醉躺台9線「呼呼大睡」慘遭輾斃　駕駛肇逃2小時被查獲

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

假冒美女議員親哥哥到處借錢　彰化男挨告賠錢和解獲緩刑

女公務員好心提醒「號碼輪到了」　暴力雙胞胎竟直接將她掐脖架走

涉縱放酒駕男　宜蘭賴姓警副分局長、2警員被起訴

快訊／南台連2日暴雨！嘉義八掌溪傳1女落水　橋上遺留一雙拖鞋

假網紅美女邀下注　宅男匯百萬「系統故障」被坑！除暴特勤隊攻堅畫面曝

全案大逆轉...前手球國手陳敬鎧被控「裝瞎詐保」！民事再審勝訴　免賠105萬

海洛因偽裝成「泡麵、爽身粉」　台籍運毒手在泰被捕

「八旬」嬤走失街頭　警一查竟是清朝出生...116歲台中市寶！

超正人妻跟老公激戰…被逼「LIVE播送呻吟」！他騙啪還喊：妳表現不好再來一次

花蓮男醉躺台9線「呼呼大睡」慘遭輾斃　駕駛肇逃2小時被查獲

9月路口安全大執法　蘇花改中秋、國慶連假設置大客車優先道

打臉中共「入侵禁飛區」說法　美：U-2配備遠距偵察系統無需抵近偵察

宣捷製藥臍帶間質幹細胞產品　納入首位慢性肺阻塞臨床試驗受試者

假冒美女議員親哥哥到處借錢　彰化男挨告賠錢和解獲緩刑

女公務員好心提醒「號碼輪到了」　暴力雙胞胎竟直接將她掐脖架走

涉縱放酒駕男　宜蘭賴姓警副分局長、2警員被起訴

新台幣收盤升值0.5分　收在29.510元

中職／打棒球挫折多　陳金鋒：痛苦也要堅持下去

全聯買衛生棉「結帳送2盒蛋」她問號！真相曝光...婆媽搶補貨：太划算了

中職／新莊球場連綿雨勢　富邦與統一比賽延賽

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

台中女倒車輾老公　搶救不治

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

即／台南下營女騎士自摔！掉進30公分深水溝溺斃

老父被騙4千萬…兄弟質問他卻笑「蠢才借我錢」遭分屍6塊

快訊／台東金聯世紀酒店凌晨失火　1遊客傷

快訊／桃園男懷疑妻外遇！怒砍8刀殺死妻

咬到大腿肉掉地上！比特犬狂啃騎士驚悚影片曝

旗下小姐太會賺！29歲酒店經紀遭同行打死

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

更多熱門

相關新聞

鎖定銀髮族...可代售手中靈骨塔　用這招詐千萬

鎖定銀髮族...可代售手中靈骨塔　用這招詐千萬

骨灰罈、生前契約等殯葬商品聲稱可幫持有靈骨塔位無法出脫的老人家對外販售，結果不少銀髮族、退休族上門委託幫賣，該公司業務卻編織各種理由，要求被害民眾繼續投入金額才能完成交易，到最後被害人塔位沒賣掉，反而被詐騙錢財，光是北部一名老婦人就因委售靈骨塔位遭詐騙400多萬元現金。

角頭靠「假刑警證」持槍擄人、賣毒　遭查緝羈押

角頭靠「假刑警證」持槍擄人、賣毒　遭查緝羈押

誤信好友FB低價賣衰鳳失金　刑事局：39組詐騙文流竄

誤信好友FB低價賣衰鳳失金　刑事局：39組詐騙文流竄

台美聯手緝私「黃花膠」　2500萬壯陽珍品險被吞下肚

台美聯手緝私「黃花膠」　2500萬壯陽珍品險被吞下肚

「蝦皮集單App」佣金好賺？數十人遭詐上百萬

「蝦皮集單App」佣金好賺？數十人遭詐上百萬

關鍵字：

刑事局偵九大隊吸金賭博機房除暴特勤隊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

2020下半年「財運事業最旺3星座」

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

「麥當勞女神」破尺度脫了！

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面