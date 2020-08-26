南投角頭靠「假刑警證」持槍擄人、賣毒　橫行中台灣終遭查緝羈押

▲角頭持假的刑事警察證佯裝刑警，犯下持槍擄人、販賣毒品等案。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／南投報導

南投一名游姓黑幫份子擁槍自重，今年3月在埔里鎮朝人開槍，並長期販賣毒品供人吸食，5月被專案小組拘提送辦，不料他交保後又陸續在台中、彰化犯下持槍擄人、及槍砲等案件，經刑事局中部打擊中心及各單位蒐證後，8月19日在南投緝捕遊男等4人到案，並搜出偽造刑警證、手銬、及改造手槍等物，移送地檢偵辦後聲押獲准。

刑事局第六大隊中部打擊中心表示，今年3月中旬與台中、南投警方共同追查涉嫌非法持有槍枝及販賣毒品的游姓男子，發現他在南投縣埔里鎮道路上持槍朝被害人開槍，還提供毒品供他人吸食，蒐證完畢後5月持拘票及搜索票前往其居住地查緝，查扣改造手槍、海洛因毒品、電子磅秤及針頭等證物，並拘提主嫌游男及藥腳共計4人到案，訊後以槍砲彈藥管制條例及毒品罪嫌送辦。

遊男在南投地檢署交保後，與其下份子又陸續在台中西屯及彰化員林犯下持槍擄人、恐嚇取財及毒品等案，經各區警方組成專案小組追查後，8月19日持台中、彰化地檢、地院所開的拘票及搜索票，在南投查獲主嫌游男等4人到案，並在他的車內找到改造手槍、子彈、空氣長槍、偽造刑警證及手銬等證物。

▼警方查扣的長、短槍。（圖／記者陳豐德翻攝）



全案詢後以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及恐嚇取財等罪嫌移送臺灣臺中、彰化地方檢察署偵辦；彰化地檢就游姓主嫌等2人向法院聲請羈押獲准。

刑事局表示，槍砲彈藥刀械管制條例業於109年6月12日修法實施，從納管操作槍「源頭斷根」，到改造槍枝與制式槍枝刑度一致「加重刑罰」，雙管齊下，絕不容許歹徒鑽法律漏洞，將持續追溯槍枝來源，具體展現警方對於「槍械零容忍」之立場與決心。

▼游姓角頭被警方送辦後裁定羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）



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