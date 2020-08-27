借老哥名車出遊！暗戀女同事突倒追...交往ing「他卻尷尬了」　網喊母湯

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友上個月和同事出遊，並借老哥的名車來開；沒想到，原本暗戀的女神竟主動搭話，後來甚至向他告白，如今交往1個月的他，花費早已超出能力範圍，不禁苦惱是否該跟對方坦白。

男網友在「靠北女友」娓娓道來，26歲的他進公司快1年，月薪落在4萬左右，上個月同事相約出遊，他便借了老哥的名車開，同事看到後都虧他是公子哥，而他也玩笑以對，唬爛說「上班只是上身體健康的！」

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結果，原本一個和他不太熟、聊天頻率也不高的女同事，在出遊幾天後，突然很熱絡地跟他聊起天來，後來更向他告白，說喜歡他很久了，希望能做他的女朋友，「我當然很開心地答應，畢竟一入職就看上她，也暗戀她很久了，只是怕傷害職場氣氛不敢講。」

▲男網友陷入兩難。（圖／翻攝自靠北女友）

在交往的這一個月裡，他們倆很常出去玩，雖然沒買什麼東西，但開銷已超出他能輸出的範圍了，還會稍微啃到他的40萬老本。

男網友感嘆，「她都會跟我開玩笑，以後要娶她之類的，也都會聊到未來什麼的，我也是挺白癡，不敢坦承自己其實沒啥錢，有錢的是我老哥，我到底該怎麼辦？跟她老實說嗎？但我又不想放棄眼前的美夢，很害怕她會離我而去。」

對此，網友紛紛回應，「最好誠實說~這樣才知道能不能娶」、「我覺得她喜歡的其實並不是你」、「下次她問你就實話說車我哥的，如果要分手就認了吧！可能會變大嫂」、「直接介紹給你哥啊！無縫接軌懂嗎」、「說一個謊言，要用更多謊言來彌補」、「放心~再過不久就是嫂子囉」。