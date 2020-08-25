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女追男隔層紗！3招「妹倒追」法則大公開...專家：沒洗頭直接out

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▲▼星座,愛情,脫單。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲專家分享3招吸引法則，讓女生倒追你。（圖／翻攝自PAKUTASO）

文／智遠老師

大家好，今天又來到分享文章的時間，近期收到的，都是一些稍微極端的提問。比如說：『為什麼我不會有女生主動來倒追我之類的』這個主題，我覺得也很適合跟大家分享一下，或許能夠幫助你找到自己追求女生、或是與女生相處上的盲點唷～

人家俗話常常一句說：「男追女隔座山，女追男隔層紗。」我們也不得不感嘆古人還真了不起，用一句話就生動形象的描繪了，男生對女生追求的難易程度。

請繼續往下閱讀...

可是真難啊，難於上青天啊！你過於甜言蜜語，人家說你渣。你真誠海誓山盟，人家說你俗。你忠誠真心實意，人家說你傻。總之，好像我們怎麼做、怎麼追人家的時候，怎麼都不行，怎麼都不被喜歡、不被接受。這哪叫做是一座山，分明是好幾座山吧！像是金山、銀山。

確實，男生追女生孩是要有一定的資本會相對輕鬆些。好比說，有經濟條件、長相好看、個性貼心、懂她、身體健康、專長技術多等等。但有資本的前提下，就能追一個中一個了嗎？當然不是啊，我們也還要看合不合人家女生的胃口吧～

你說你很有錢，有穩定工作事業收入，你也願意為她一擲千金，可要是人家女生喜歡的是體棒活好，結果你極速5秒，你就算在有錢人家也看不上啊。所以說，難就難在我們需要在持有資本的前提下，又去匹配到那個恰好喜歡我們所有資本的女生。也並不是大家認為的只看錢、只看臉，因為蘿蔔青菜各有所愛。

如果說我們要想把戀愛這件事變得簡單，為何不妨反向操作一下，讓自己變成女生想追求的人呢？在這樣的前提下，女生變成「需求者」，而我們成為「供給者」，我們就可以做簡單的反選啊。

那麼，你認為什麼樣的男生會被女生倒追呢？我們一起看看：

1.展現自信

這點聽上去是不是覺得有點玄學？但它在兩性關係發展中，真的尤為重要。因為它是刻在你骨子裡的，你做的每一件事、說的每一句話，都被它影響著。有自信的人走路姿態不說昂首挺胸，最次也是大大方方，眼神中也透露著堅定。

而缺少自信的人，我們可以觀察到他們在日常生活，走路都是低頭、眼神飄忽躲閃。兩者的氣質真的是有差距的！這也是為什麼總會有人說，一個男生如果沒有自信，極低可能會吸引到周圍的女生。試想一下，當你對自己有相當的自信後，走路昂首挺胸，說話慷慨有力，做事果敢不拖泥帶水，有哪個女生會不容易被你吸引呢？

當然，「自信心」也並非是揮手即來的東西。它源於我們思想的富裕，需要我們不斷的知識汲取和豐富閱歷，所以你得，多學習、多經歷。最後問問自己：你覺得自己是一個有自信的男人嗎？

▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

▲有自信的男人，做事果敢不拖泥帶水，很吸引女生。（圖／翻攝自pixabay）

2.形象整潔

這點聽起來，這個要求好像特別簡單，但相反來說卻是特別難做到的一點。想一下，你可能因為多睡了幾分鐘，而沒來得及刮掉的鬍渣，想一下你好幾天沒洗而出油的頭髮，一點都可以很不誇張的說，90％不乾淨整潔的男生，全是因為「懶」。

亂七八糟的鬍渣、雞窩似的頭髮、臟的發污的鞋子、滿是褶皺的衣服，全都在間接陳述你是一個很邋遢的人，這個事實。在女生的眼裡看到了這一切，你覺得她會這麼想呢？要是你搞不好髮型就剪成簡易短髮，方便整理。週末抽一點玩遊戲的時間，整理一下自己衣物，要保持自身的乾淨整潔一點也不複雜、困難。

其實，有時候女生說喜歡長得好看的男生，並不是在說他長得有多好看，而是穿的乾淨陽光、帶給女生一種整潔的形象。只有戒掉懶惰，抽點時間把自己收拾陽光一點，你才會吸引到更多的女生。

3.責任擔當

責任／擔當，就是知其難而迎其難。簡單講，明知山有虎，偏向虎山行。它是你對於責任的一個承擔。當兒子時，尊敬供養老人，關心他們身體健康。當丈夫時，給予伴侶扶持與幫助，懂得寬慰、體貼、愛護她。當爸爸時，愛護孩子，悉心教育，必要的物質給予和身心陪伴。

你說你在追求女生時，必要的精力和財力都不想耗費，結果雙方在一起時，為了自己爽，不做必要的防護措施，結果出事了溜之大吉。這不就是我們經常吐槽別人的渣男嗎？我相信會做出這種事情的男生，沒有女生會喜歡。

有時候，女生很喜歡聽到男生說的就是那句：“怕什麼，凡事一切有我。”所以，當我們追求女生的過程時，也要及時的看看自己是否還有存在些什麼缺陷與盲點。只有把自己做好、經營好，才是在追求女生中最硬的資本。

▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

▲有責任擔當的男人也很有魅力。（圖／翻攝自pixabay）

總結：

能夠讓女生心甘情願主動去追的男生，肯定是非常有魅力的。畢竟在我們生活當中的大部分情侶，絕大部份都是由男生主動開始的，所以那些女人緣特別好的男生，究竟有什麼魅力呢！這在我們上面的內容中，已經有提出一些相關的內容與觀點，希望你能夠重新調整自己看到自己的問題，幸福一定離你不遠。

雖然每個人的長相生來就是天注定的，但難道這一切就都是定局了嗎？就算五官沒有辦法進行太大改變，但是可以提升自己的品位，都說三分靠天生，七分靠打扮，男生也應該在自己穿搭品位上，做一點功課，不會就是學習。

女生跟男生最大不同的地方就是，她們是比較細心的生物。所以她們很擅長觀察細節。就像男生平時不太注重自己的個人形象，但是在女生只要出現在男生面前，就一定會給自己打扮的光鮮亮麗。所以我們男生也是一樣，一定要讓自己從裡到外的乾淨，這樣才能夠給女生留下一次一次的好印象，為自己加分。

希望大家都能從今天的內容中，重新找到自己的定位，追到自己喜歡的女生。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99

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