年收上看500萬！28歲小開「長相順眼就好」提6擇偶條件　網反應一面倒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名28歲小開外貌不錯又多金，等過幾年接管家裡生意，年收更能輕鬆破500萬，儘管交過幾任女友，但始終沒碰上理想的結婚對象，於是他po文列出幾項擇偶條件，並誠意發問「是我眼光太高嗎？」

男網友在dcard提到，他身高176公分，長相不差，因為健身的關係，屬於有線條的身材，目前在家裡幫忙的他，帳面薪資加上各種津貼獎金，年收入約落在150萬至200萬，「等過幾年接管生意後，能輕鬆破500萬，名下有無貸款的房車。」

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他表示，出社會後交往過幾個對象，像是外型姣好的網美，工作是領3萬多的業務助理，雖然個性外向活潑，但公主病很嚴重，出門從不帶錢包，還會要求他買東西，讓他很反感所以便分手了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

後來，男網友也和父母朋友的女兒交往過，彼此門當戶對，對方是英國留學的音樂老師，但被父母寵到工作能力0，長相也十分普通，「前女友是我相較下最滿意的，四大會計師，聰明伶俐、經濟獨立、外型不錯，本來論及婚嫁了，可惜個性太強勢，我希望她結婚後能辭職到家裡公司幫忙，薪水一定比她現在高，但她不願意，也因此和我父母鬧得不愉快，就分手了。」

文章中，他也列出自己的擇偶條件，其中年齡要在22-28歲，身高162-168公分，體重部分有健身最好，沒有的話「身高-體重大於110」即可，然後年收超過70萬，畢竟他希望未來的另一半能一起打理公司，所以得有一定的工作能力，至於長相順眼就好，沒有太多要求，而個性則要溫柔孝順。

▲原po一直遇不到理想的結婚對象。（圖／翻攝自dcard）

沒想到，網友們看完一面倒吐槽，「你的條件分開看起來不高，合在一起簡直天方夜談」、「要求有自己事業的結婚得辭職進你家公司，這種大男人主義敬謝不敏」、「滿足一切上述條件的女生，我相信她有一堆小開能選，也不太可能看上你」、「難怪你找不到」、「你這看起來很像在招職缺，當你女友...結婚前是不是還要試用三個月」、「是你太挑，但你投胎投對所以沒差」。

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