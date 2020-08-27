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彰化血清研究證實社區安全　莊人祥：現行政策正確「為目前共識」

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▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

彰化萬人血清調查期中報告今（27）日公布，高風險者陽性率萬分之8.3，一般人就更低，也意味台灣社區安全。指揮中心發言人莊人祥表示，居家檢疫、隔離政策就是為了避免無症狀者、症狀前期者引發社區感染，今天的研究說明現行政策是對的「是目前共識」。至於精準防疫有無漏洞，給社會公斷。

彰化萬人血清調查原訂8月25日進行期中報告，不過由於尚未經過同儕審查遭暫停喊卡，也引發諸多爭議，相關研究是否通過倫理審查（IRB）遭到質疑並檢舉，衛福部展開調查。研究單位今（27）日進行研究說明會報告，包含台大公衛教授詹長權、彰化縣衛生局長葉彥伯、指揮中心發言人莊人祥三方皆出席。

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葉彥伯報告指出，研究針對確診者、居家檢疫者、接觸者、照護人員等4大族群進行檢驗，在確診者外以外的3類族群共4841人，其中4人產生中和抗體，陽性率僅萬分之8.3，顯示一般族群相當安全，也證實中央流行疫情指揮中心防疫有效。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥會後受訪表示，研究團隊一度取消公布造成社會極大關注，研究單位今天可說是排除萬難公布，指揮中心參與記者會則希望釐清精準防疫有無漏洞。過往資料顯示，無症狀、症狀前感染發生50%，居家檢疫、隔離政策就是為了避免這樣的社區感染，今天的研究也有部份說明這樣政策是對的，是目前共識。至於精準防疫系統是否有漏洞；莊則簡短回應「交由社會公斷」。

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