血清關鍵報告陽性萬分之8.3　陳秀熙：套用全國會更低

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

彰化血清報告今（27日）出爐。結果顯示，高危險群陽性率僅萬分之八點三。對此，有有媒體詢問，這樣的血清抗體結果，是否可以套用在全國民眾上？台大公衛院教授陳秀熙回應，結論雖然可以這樣下，但不能說幾乎是零，只能說對於一般民眾，會比萬分之八點三低。

彰化血清報告顯示，1至4月的18個確診個案中，都有產生具保護力的中和抗體，這對疫苗研發來說是正面訊息和重要參考。另外，今年2月到3月針對高峰期最容易感染的那群人，發現他們的陽性率非常低，4841人中僅4位產生具保護力的中和抗體，陽性率為萬分之八點三，顯示台灣社區是安全的，社區感染非常低。

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▲▼彰化萬人血清關鍵報告結果。（圖／翻攝自YouTube／台大公衛）

記者會後有媒體詢問，「陽性率為萬分之八三」這樣的數據是否可以套用於全國民眾？陳秀熙分析，血清中和抗體如果出現中和抗體，都是很確定的，不會有交叉感染，偽陽性率的部分，即是做了快篩抗體之下為陽性率很低，在實驗室和研究設計不是一般族群，而是所謂的接觸追蹤溯源，能否推估於一班族群，研究上是不太可能，不能對所有族群去做，因為個案太少，只能說有接觸感染的陽性率這麼低，一般族群一定更低，但不能說幾乎是零。

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